针对疫情变化部署外防输入内防反弹措施 在有效防控疫情同时积极有序推进复工复产

新华社北京3月23日电 3月23日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展重点工作。当前，以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，疫情在全球出现大流行，形势依然复杂严峻，要保持清醒头脑，决不可掉以轻心。要实行“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，维护好来之不易的防控成果。武汉市和湖北省要紧紧扭住医疗救治和社区防控两个关键环节，继续做好重症患者救治，及时收治新发病例，并做好流行病学调查。各地要坚持实事求是、公开透明发布信息，不得瞒报漏报，一旦发现疫情要实行精准管控，聚焦在病例发生和可能传播的场所，控制在有限范围。进一步加强国际交流合作，精准有效防范疫情跨境输入输出，为国际社会抗击疫情提供力所能及帮助，对外国商业采购防疫物资提供便利、保证质量。我驻外使领馆和有关方面要着力做好对我境外公民的领事保护和疫情防护帮扶，为他们排忧解难。

会议指出，要在科学精准防控同时，积极有序推进复工复产。适时动态调整优化企事业单位复工复产疫情防控措施指南。持续低风险的全国绝大多数省份，要以省域为单元推动经济社会秩序恢复，及时调整和取消与正常生产生活秩序不相适应的防控措施。不得采取审批、备案等方式延缓企业复工。抓紧取消外地人员返岗不合理限制，除对来自极少数仍为高风险和中风险地区的人员外，对其他人员不实施上岗前隔离。压实地方和单位责任，做好工作场所通风、清洁消毒，根据当地防控要求做好健康监测、员工防护。各地要保留发热门诊和预检、分诊等制度，保持应急处置能力，保证防疫流程畅通，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。在做好防疫工作前提下，全面恢复城乡道路、公共交通运输服务。物流园区、货运场站、快递配送网点等要全面复工复产。各地各部门要及时协调解决疫情防控、企业复工复产、群众生活中的实际困难，鼓励实干，务求实效，力戒形式主义、官僚主义。

会议要求，国务院联防联控机制要指导各地落实属地责任，与湖北省主动对接，安全有序做好外地滞留在鄂人员返乡和湖北籍务工人员输送返岗等工作。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)