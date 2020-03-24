从“宅生活”到“宅经济”（金台随笔）

从学习到办公，从医疗到教育，从娱乐到消费，每个人都能在这段特殊时期感受到网络创新的便利、技术变革的红利

疫情防控期间，不少人选择“宅”在家里，丰富多彩的“宅生活”，使人们保持着乐观向上的精神状态。

比如说，不管什么时候，美食总是一种慰藉。不能亲身光临，那就亲自动手；不能出门觅食，那就闭门修炼。自制凉皮、自制蛋糕、自制奶茶……一张长长的菜谱，就是一本满足胃口的秘籍。就拿食材采买来说，曾经在商场集市有多流连忘返，现在浏览电商外卖菜单时就有多“爱不释手”。有数据显示，今年春节期间酵母销量增长近40倍，葱姜蒜售出了393万份，酱油醋、十三香等总体销量增长了8倍多，香菜销量接近百万份。各式精致美食不断刷屏，自己有了口福，朋友也能大饱眼福。

不光要做“厨神”，还要涉猎更多意想不到的领域。以前总要为发型的细节跟理发店计较半天，现在突然发现“原来再多的烦恼，一推子就能解决”；“网课”让孩子们适应得比想象中快得多。谁说“宅”就一定会沉闷？事实证明，尽管是疫情防控背景下的非常之策、无奈之举，虽然还有很多需求无法实现、很难替代，很多人还是在家坚持充电学习、努力生活，“宅”出了一个更好的自己。

各种各样的“宅生活”，植根于近年来欣欣向荣的“宅经济”。倘若没有触手可及的电商外卖，再好吃的美食也只能隔屏点赞；如果没有无远弗届的网络设施，远程办公、在线教育根本无法实现。网络购物、餐饮外卖、网上支付……在突如其来的疫情面前，这些早已“日用不觉”的生活方式，成了“宅男宅女”居家必备的解决方案。从学习到办公，从医疗到教育，从娱乐到消费，每个人都能在这段特殊时期感受到网络创新的便利、技术变革的红利。

反过来看，疫情下的“宅生活”，是对人们接受新生活方式的一次尝试，也是对“宅经济”如何变得更加成熟的一次考验。就在疫情防控期间，不少在线平台因为用户过载导致崩溃。有数字化平台在开工第一天就紧急扩容，满足超过1000万家企业近2亿上班族的需求；有电商平台和传统服务型企业互伸援手，“共享员工”的模式应“疫”而生。一些新企业浴火重生，一些新行业破茧化蝶。比如，远程协同办公软件迎来新机遇、5G商用加速推进、AI等数字技术进入大规模应用阶段、网络视频步入发展黄金时期，等等。

“宅生活”的背后，同样也离不开一群人默默无闻甚至冒着风险的付出。动动手指可以送菜上门，但“无接触配送”的前提是配送员、外卖员的奔波；买到了心仪已久的商品，快递小哥还要风雨无阻走完“最后一公里”。“宅生活”期间，不妨在电话沟通时报以善意，在远程交流上少些苛责。因为我们都是“宅经济”的一环，也都是“宅生活”的一员。

疫情防控还在进行，生活还要继续。曾经，在被称为“生命之舟”的武汉方舱医院，有人静静读书，有人轻轻舞动。一静一动，都是顽强的生机；一举一动，都是不屈的人们。感谢每一个努力生活的人，更要致敬每一个为社会负重前行的人。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)