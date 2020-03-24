中再产险发挥自身优势 助力疫情防控

在防控新型冠状病毒肺炎的战“疫”中，中再产险第一时间成立了公司疫情防控领导小组，建立公司疫情防控信息报告机制，确保公司疫情防控工作抓紧抓实；开通绿色理赔渠道，建立疫情期间理赔工作机制；及时采购防疫物资，采取远程办公方式，保障员工健康安全。

据了解，今年1月28日，中再产险召开临时董事会，紧急筹措资金200万元人民币，通过中再集团统一捐赠给湖北省慈善总会，驰援湖北疫情防控工作。

再保险作为社会治理体系中重要的风险分散机制，在防范诸如此次新冠肺炎的传染病等大型公共安全事件中发挥着重要的作用。

对此，中再产险总经理张仁江说：“再保险具有经济补偿、风险分散、防灾减损、社会风险管理等重要职能，是社会治理体系的重要机制，在提高公共服务供给能力，提升公共资源配置效果，提高保障和改善民生等方面能够发挥重要的作用。尤其是在巨灾、传染病等大型公共安全事件应对上，再保险发挥着不可替代的作用。”

张仁江介绍，疫情期间，中再产险确立了“疫情防控和经营工作两不误”原则，快速制定了针对此次新冠肺炎疫情的《核保补充指引》，为支持直保公司开展新冠肺炎相关保险业务持续提供指导意见。

自疫情爆发以来，全国有数千万医护工作者、志愿者、物流配送人员奋斗在战“疫”一线，针对这些伟大的“逆行者”们，中再产险先后为宁波市医护人员和疫情防控人员、湖北省荆州市荆州区防疫人员等提供疫情期间疾病、身故、意外事故的保障;同时为在全国志愿服务信息系统实名注册并参加疫情防控应急志愿服务工作的志愿者提供保障，预计保险保障覆盖全国志愿者将超过2000万人。

目前，各地逐步开始复工复产，中再产险一手服务防控疫情，一手助力复工复产，为复工复产企业提供政策性疫情防控产品的再保保障。担任了政府复工复产企业综合保险项目——海南省复产企业综合保险项目的最大再保人；与直保公司共同开发工程险扩展公共卫生事件停工费用保障，保险保障覆盖1000余个工程标段或施工工地；为工信部公布的疫情防控重点物资供应企业提供政府救助责任险扩展传染病救助责任的再保险保障。目前，中再产险已经陆续参与了多个省市政府支持的复工复产项目，覆盖数千家企业。

张仁江表示，作为国有金融企业，中再产险在此次疫情中，充分发扬国企精神，积极履行国家再保职责，利用自身技术优势、渠道优势和专业优势，通过创新研发保险产品、与直保公司合作为各地疫情防控、复工复产提供再保支持，为助力全国夺取新冠疫情狙击战的胜利贡献再保力量。（王子侯）

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