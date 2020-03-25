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充电桩怎样建得好用得上？（消费万花筒）

戴  琪

2020年03月25日04:32  来源：人民网－人民日报
 

　　“去年底，我家买了一辆新能源汽车，几个月下来，想要顺利充电不容易。”近日，山东某地消费者范先生对笔者说，“买车的时候看见县里不少地方都有充电桩，买车后才发现，一些充电桩坏了也没人修，最后干脆拆掉了。”

　　我国新能源汽车市场发展如火如荼。数据显示，截至2019年底，我国新能源汽车保有量达420万辆，同比增长46.05%。新能源汽车增量已连续两年超过100万辆，因其环保实惠、方便出行等特点已成为购车的新趋势，其配套设备充电桩的需求量自然也水涨船高。

　　而与不断升级的需求相比，充电桩市场的发展还存在一些问题。充电桩市场存在基础设施结构性供给不足、布局不合理等情况，充电桩安装难等问题比较突出。

　　“在自家车位上安装充电桩太难了。”北京的李女士告诉笔者，她准备好材料去联系小区物业，而小区物业以安全为由不同意在《新能源小客车购车充电条件确认书》上盖章。小区物业不同意，李女士就无法向小区所属供电公司提出设施用电申请。小区物业负责人说，该小区配套设施较为老旧，虽有多位业主希望安装充电桩，可这需要考虑小区附近变压器的容量等问题，如何走线取电也是难题，各方不好协调，物业确实很为难。

　　“从目前情况来看，充电设施建设、运营和服务体系还需要完善。”科技部相关负责人表示。国家发改委综合运输研究所、城市交通运输研究中心主任程世东建议，在条件允许的情况下，可以让小区物业或停车场成为充电桩运营商——自己投资花钱建站、市场化运营，这既能提高充电桩建设动力，也能方便新能源汽车用户。

　　“私人充电桩分时共享，可以缓解居民小区内充电桩数量与车辆规模的矛盾。”国家电网公司相关负责人表示，要把互联网等技术用到充电桩建设、运营中，使充电设施像汽车零件一样安全可靠，使用和加油一样方便，结算像手机支付一样简单。

　　专家表示，充电桩行业应尽快制定统一服务标准，合理布局，提高充电桩的使用效率，切实解决消费者的充电问题。相关部门应当加强协调，完善充电设施建设、运营和服务体系，努力护航新能源汽车发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月25日 19 版）
(责编：岳弘彬)
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