获得感提升 小微民企再迎多项政策利好

小微民企融资再迎多项政策利好。近日，央行、银保监会、证监会、外汇局等多部门落地多项针对性举措，如加大债券融资支持力度、扩大外债便利化试点、完善金融保险支持政策等，湖北、山东、湖南等地也通过召开专门的恳谈会、引入政策性担保等方式，进一步解决小微民企融资难题。

实际上，近期诸多抗疫金融政策的落地，使得小微民企流动性压力部分得以缓解。不过，业内人士指出，当前民营企业、小微企业融资尚存多重“痛点”，应进一步完善支持小微民企融资的长效机制，如发展中小金融机构，解决信息不对称等问题，以提升民营小微企业政策“获得感”。

多部门发力解小微民企融资难题

加大债券融资支持力度、扩大外债便利化试点、完善金融保险支持政策……近日，多部门针对民营企业、小微企业融资难打出了新一轮政策“组合拳”。

近日，央行、证监会有关负责人就债券市场支持实体经济发展有关问题答记者问时表示，下一步，将加大对民营企业债券融资支持力度，为民营企业发债融资提供更好的政策环境和便利条件。此前，中国银行间市场交易商协会建立债务融资工具注册发行绿色通道，推出了疫情防控债，积极支持受疫情影响较重地区和行业企业、参与疫情防控企业的债券注册发行。

小微企业跨境融资同样获政策利好。日前，为进一步便利中小微高新技术企业充分利用境内境外两个市场、两种资源，国家外汇管理局将外债便利化试点范围进一步扩大至上海（自由贸易试验区）、湖北（自由贸易试验区及武汉东湖新技术开发区）、广东及深圳（粤港澳大湾区）等省、市。同时，进一步提高北京市中关村科学城海淀园区的外债便利化水平。此举将进一步满足中小微高新技术企业的境外融资需求，降低企业财务成本。

针对供应链上下游的诸多中小微企业融资难题，银保监会首席检查官杨丽平日前在新闻发布会上表示，引导银行业金融机构持续跟进企业产业链上下游复工复产需求，支持企业以应收账款、仓单和存货质押等方式进行融资。她还表示，今年各银行对个体工商户的贷款要在去年的基础上力争再增加5000亿元以上。

国家发展改革委、农业农村部近日也印发文件称，要着力加大对民营企业的财政支持力度，完善金融保险支持政策。而在地方层面，湖北、山东、湖南等地也纷纷出招，以进一步解决小微民企融资需求难题。近日，央行武汉分行营管部在辖内开展自3月20日至6月30日的信贷支持企业复工复产“春季行动”，重点服务全市各类民营、小微、“三农”企业，而为缓解小微企业抵押物不足等问题。山东省工商联、人民银行济南分行日前举办金融服务民营企业恳谈会，征求民营企业家意见建议，共同研究银行、商会、企业合作的措施和办法。

政策落地缓解流动性压力

从去年开始，引导资金精准滴灌小微民企一直是金融监管部门政策的着力点之一。近期诸多抗疫政策的落地，也使得小微民企融资状况有了一定程度的改善，企业流动性压力得以缓解。

以民企债券融资为例，东方金诚首席债券分析师苏莉在接受《经济参考报》记者采访时表示，今年2月民企发行的信用债规模约为370亿元，同比、环比均有明显增长，加上当月到期量比较低，净融资额实现去年5月以来首度转正。从3月情况来看，截至3月19日，民企信用债发行量已经达到了480亿元，全月发行量有望创下去年5月份以来最高。“春节后发债的民企主要集中在房地产、医疗保健、日常消费、资本货物等少数几个行业，其中疫情防控债占比很高，券种主要是超短融。企业受益于疫情期间的再融资政策宽松，暂时的流动性压力通过发债得以缓解。”苏莉说。

而作为我国企业融资的主要渠道，银行信贷对小微民企的支持力度也在上升。银行业金融机构积极调整内部机制，开放审批放款绿色通道，创新放款渠道，同时针对疫情时期企业的特殊状况推出了多种金融产品和服务。中信银行杭州分行日前针对承担防疫物资运输任务的某物流行业小微企业的车辆保险续保资金需求，通过全线上化产品“物流e贷”，与企业开展业务对接，在线指导客户完成申请操作，仅用5分钟便完成贷款从申请到放款的全流程，有效满足了客户的紧急融资需求。

记者了解到，地方政府搭台、帮企业“找路子融资”的举措也获得一定成效。日前，山东省济南市举办全市中小微企业发展政银企对接会，目前已有30余家金融机构与企业对接，累计为200多家民营中小微企业办理应急信贷资金近100亿元。

仍有多重“痛点”待解

业内人士指出，当前民营企业、小微企业融资尚存多重“痛点”，应进一步建立和完善支持小微民企融资的长效机制，发展中小金融机构，解决信息不对称等问题，以提升小微民企政策“获得感”。

业内人士认为，解决破解小微民企融资难，应该进一步建好信息平台，破解银企信息不对称问题。一位银行业人士对记者坦言，银行方面对民营、小微企业的实际经营盈利状况了解渠道有限，很多企业的财务管理不规范、信息披露不完整，大量权威信息分散在政府各个部门或各个事业单位，亟须政府能够搭建统一平台消除信息不对称。一位地方银行人士也表示，中小银行对企业的信息掌握更加不足，希望相关部门能够进一步针对中小银行开放部分税务、工商数据，帮助其降低风险。

业内人士还表示，解决小微民企融资难题，应进一步发挥中小金融机构的作用。中国人民大学小微金融研究中心主任李焰对《经济参考报》记者表示，下一步的工作重点应放在“愿意做小微业务”的金融机构上，出台针对它们的精细化政策，努力调动它们的积极性。

她认为，与大银行相比，行业内有一批专精小贷业务的银行，其在运作流程、风控办法、组织结构和激励机制上都有所不同。这些银行针对小额贷款审批的层级相对较少、自主权大，同时拥有特殊的风控体系，能较好针对小额贷款“很少有抵押担保”的现状开展业务。此外，这些金融机构对于小额贷款的反应速度较快，在风控和贷前审查方面均有一些特殊的标准，可考虑总结它们的先进经验并予以推广。（记者 张莫 罗逸姝）

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