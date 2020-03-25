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帮扶政策环环相扣，复工复产加快推进——

中小企业干劲大信心足（政策解读·有序恢复生产生活秩序）

本报记者  曲哲涵  欧阳洁  屈信明

2020年03月25日08:03  来源：人民网－人民日报
 

　　厦门泰谷酒店副总经理潘雪勤这几天心里宽慰了不少。国家一揽子帮扶措施到位，半年内能节省33万元。“眼下复工复产节奏加快，相信最艰难的时刻快过去了。”潘雪勤说。

　　近期中国中小商业企业协会的调研报告显示，58.25%的企业预计一季度营收将下降50%以上。推动中小企业复工复产，是促进经济回归常态的重要支撑，也是稳就业、保民生的重要保障。

　　疫情发生以来，宏观政策提供了哪些支持？效果如何？未来如何进一步发力？本报记者采访了有关企业、部门负责人和专家学者。

　　●政策组合拳帮助企业渡过难关

　　疫情发生后，我国迅速出台一系列宏观政策，缓解企业困难、促进复工复产。

　　货币政策精准发力，“输血给养”——

　　为了保持市场流动性合理充裕，引导利率下行，人民银行接连出招：向商业银行提供3000亿元低成本专项再贷款资金，用于重要医用、生活物资生产企业低息信贷需求；新增再贷款、再贴现额度5000亿元；实施普惠金融定向降准，预计将释放长期资金5500亿元。

　　人民银行副行长陈雨露在3月22日举行的国新办发布会上表示，3000亿元专项再贷款支持疫情防控的重点企业已超过5000家，企业获得的优惠利率贷款已超2000亿元，实际融资成本只有1.27%左右。

　　另据最新数据显示：5000亿元再贷款、再贴现政策出台以来，人民银行采取多种措施推动政策落地，截至3月21日，金融机构累计发放优惠利率贷款1300亿元。

　　中国银保监会副主席周亮表示，目前，银行机构为抗击疫情提供的信贷支持已经超过了1.8万亿元。1—2月，新增制造业贷款2500亿元，明显高于上年同期增幅。

　　批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业受疫情影响较大，银保监会要求，对这些行业有发展前景但暂时受困的企业，银行不得盲目抽贷、断贷、压贷，要通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安排、增加信用贷款和中长期贷款等方式，支持相关企业战胜疫情灾害影响。

　　“这一系列操作，释放了长期资金来源，提升了银行的放贷能力，有效减轻小微企业和个体工商户的申贷、还款压力。”国家金融与发展实验室副主任曾刚说。

　　财政政策力度空前，“减负减压”——

　　2月以来，财政部先后和国家税务总局、人社部等部门联合发文，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税；明确受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年；阶段性减、免、缓征企业三项社保费及职工基本医疗保险费等政策，预计年内可为企业最多减负约6500亿元。

　　“当前税收优惠政策能有效减轻中小微企业、个体工商户税费负担，切实缓解其现金流和人工成本压力，从而稳定就业人员，帮助企业稳定经营、渡过难关。”中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇说。

　　“政策组合拳环环相扣，能帮助市场主体解决实际困难。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红认为，税收减免、延迟纳税、社保缓缴等政策能阶段性降低企业经营成本；低息贷款、金融服务绿色通道等措施能帮助企业增加现金流入；产业政策精准契合各行业特点，有效调动积极性。

　　●政策落地须快、准、活

　　江苏省无锡市香华印染有限公司负责人徐月华最近忙得脚不沾地。春节后，公司“主业”服装面料订单骤减，但“副业”防护服布料订单增加了五六倍。“机会不等人！正愁资金时，银行主动找来，贷给我300万元低息信用贷款。”徐月华说，现在200多名员工都返岗了。

　　截至3月12日，中小企业复工率达到60%左右。

　　让更多企业主忙起来、有奔头，好政策须用足。

　　要快——

　　李先生是一家农业机械制造企业的负责人，他告诉记者，目前贷款利率较以往降了3个点，融资成本大为降低，但贷款审批发放周期仍然较长。“企业成本按天算，等不起。”

　　采访中，部分企业反映，疫情发生以来，中央到地方新政策较多，但企业没有清晰的获悉渠道，担心漏掉好政策。对此，相关部委负责人表示，中国政府网和多个部委网站近日开设了“复工复产支持政策一键查询”功能，用户输入企业性质、所在省份，以及税费减免、融资贷款、返岗复工等具体事项，相关政策就会一目了然。“相关部门和机构要履责尽职，利用信息数据库筛选适用企业，主动服务。”这位负责人说。

　　“为确保企业第一时间享受政策好处，税务部门将通过网站、微信等方式讲解。”国家税务总局副局长王陆进表示。

　　要准——

　　银保监会首席检查官杨丽平表示，为提高复工复产小微企业贷款可获得性，政策性银行、商业银行应加强与民营银行合作，利用后者的大数据系统，寻找并精准“滴灌”有融资困难的小微企业和个体工商户。

　　要活——

　　各地因地制宜、创新服务：北京对住宿餐饮、文体娱乐业的中小微企业停征污水处理费、占道费、特种设备检验检测费；四川为有困难的中小企业减免房产税、城镇土地使用税；福建延长一次性稳就业奖补政策期限；江西财政、金融部门携手，推出“复工复产企业抗疫综合保险”，帮助企业应对潜在风险……其中一些好办法，有待推而广之。

　　●实现高质量发展，宏观政策再挖潜力

　　要让企业尽快摆脱疫情造成的发展困境，步入高质量发展轨道，宏观政策该如何继续发力？

　　交通银行金融研究中心高级研究员唐建伟认为，一些小微企业并非商业银行客户，缺的不是贷款，而是维持企业和个人生存的现金流。“应适时考虑出台财政直补、转移支付或退税等措施。”

　　“服务业小微企业受疫情影响最严重，而接下来国内消费需求特别是刚性消费需求将迎来恢复性上涨。要尽快为中小微企业聚集的服务性行业出台一揽子扶持政策，帮助其更好地解决融资难题，化解当下困难，并把握下一轮增长机遇。”曾刚建议，应大力发展基于互联网平台的数字化贷款。“此举可以避免疫情给传统线下贷款带来的约束，也能利用新型风险识别和评估技术，解决服务业小微企业缺乏抵押物的难题。”

　　李旭红认为，财政政策要大力提质增效，注重与货币、就业等政策协同发力。“一方面要把减税降费举措落实到位；另一方面应围绕推动高质量发展、鼓励科技创新、吸引高端人才，持续发挥税收支持作用，提高中小企业抗风险能力，激发其转型升级潜力。此外，针对中小企业、民营企业融资难等问题，可考虑政策联动，将纳税信用作为抵押，加大对个体工商户及小微企业金融支持力度。”


　　《 人民日报 》（ 2020年03月25日 02 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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