李克强主持召开国务院常务会议

新华社北京3月24日电 国务院总理李克强3月24日主持召开国务院常务会议，确定推动制造业和流通业在做好疫情防控同时积极有序复工复产的措施；部署进一步提升我国国际航空货运能力，努力稳定供应链。

会议指出，当前全球疫情大流行，对世界经济造成严重冲击，对国内经济带来一系列严峻挑战。要按照党中央、国务院部署，综合研究进一步扩大有效需求、助企业、稳就业等应对之策，更有针对性做好“六稳”工作。要继续做好科学精准防控，对新发病例发现一起及时依规处置一起，公开透明发布信息。在此基础上，积极有序推动制造业和流通业复工复产复业。一是维护产业链供应链稳定，及时协调解决制造业全产业链复工复产遇到的困难和问题，特别要保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键产品生产出口。二是培育壮大消费新业态，发展线上零售、餐饮、问诊、教育等服务，畅通便利社区居民的消费网络。支持发展农村电商，促进农产品销售。三是加快落实扶持中小微企业、个体工商户的已定政策措施。引导金融机构提高信用贷款、续贷和中长期贷款比重，推动新增贷款更多支持首次获得贷款的中小微企业。鼓励大企业、头部企业运用获得的融资，以预付款等形式向上下游中小微企业支付现金，带动共同发展。四是针对外需订单萎缩态势，支持企业网上洽谈、网上办展，主动抓订单、促合作。根据国际疫情发生新变化的情况，研究推迟今年春季广交会时间以及利用网络等手段举办等替代方案。

会议指出，我国国际航空货运能力存在明显短板，当前受疫情冲击国际航空客运萎缩，导致客机腹舱货运大幅下降，对我国产业的国际供应链带来较大影响。要采取有效措施提高我国国际航空货运能力，既着力保通保运保供、支撑国内经济，又推动增强我国物流行业国际竞争力。一要加强国际协作，畅通国际快件等航空货运，对疫情期间国际货运航线给予政策支持。鼓励采取租赁、购买等方式增加货机，支持货运航空公司壮大机队规模，发展全货机运输。发挥市场机制作用，一视同仁支持各种所有制航空货运市场主体发展，鼓励航空货运企业与物流企业联合重组，支持快递企业发展空中、海外网络。二要完善航空货运枢纽网络。对货运功能较强的机场，放开高峰时段对货运航班的时刻限制。在京津冀、长三角、粤港澳和成渝等地区具备条件的国际枢纽机场实行24小时通关，提高安检和通关效率。三要健全航空货运标准体系，推动货运单证简化和无纸化，建立航空公司、邮政快递、货站等互通共享的物流信息平台。加强清关、货代、仓储等物流服务。加强现有机场设施升级改造，完善冷链、快件分拣等设施。有序推进以货运功能为主的机场建设。

会议还研究了其他事项。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)