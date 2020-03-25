鼓足劲，迈向“双胜利”（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

3月18日召开的中共中央政治局常委会会议指出，“武汉市要逐步推进复工复产，湖北省其他地区要稳妥有序解除管控措施。”

3月24日，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告：从3月25日零时起，武汉市以外地区解除离鄂通道管控；4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施。通告同时要求，要积极有序推进企事业单位复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低限度，力争湖北经济社会发展早日全面步入正常轨道。

湖北各地如何积极有序推进复工复产，夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”？记者对赤壁、襄阳、红安等地进行了实地探访。

赤壁——

畅通人流物流

护航复工复产

3月25日零时将近，灯光闪烁，咸宁市赤壁西高速公路收费站安静如常。“11：58，11：59，00：00”，当数字跳到0， 紧盯手机屏幕时间的值勤民警邓军生十分感慨。

在这个收费站，邓军生和来自公安、交通、卫健等部门的21位战友，默默坚守了60天。“省里通知从现在起有序解除离鄂通道管控，估计未来一段时间我们的担子会更重！”邓军生说。

60个日日夜夜，这里见证着抗击新冠肺炎疫情这场战斗的变化。“不能输入一个病例，不能输出一个病例。”邓军生说。

复工复产刻不容缓！“拦车、查验证件、核对信息和健康码，我们必须仔细核对每一项信息才能放行。”邓军生说。

“这是身份证，还有出行证明、健康证明、复工证明。”3月24日下午4时37分，驾驶车辆来到收费站的朱伟鑫夫妇把自己的通行资料一一递给民警梅红。

把身份证往警务通上一放，核对身份证和手机健康码是否相符，查看证明，测量体温……梅红忙活了片刻，放行车辆。“在家待了56天，得赶紧回上海上班！”朱伟鑫一脸轻松地驶上高速。

沿着107国道一直往南开，记者一行来到赤壁和湖南临湘市交界处的羊楼司大桥关卡，这里是连湘接鄂的必经之地。“守好了这座大桥，就守好了湖北南大门。”负责值守关卡的赵李桥镇派出所所长袁小利说。

不远处，大桥中央停着一辆来自湖南的货车，几位同志正忙着把一箱箱水果从车上搬下来。民警李定波说，这是赤壁人从湖南临湘购买的水果，接货“无接触”。

这段时间，不少滞留湖北省外的市民，都会选择穿过这个卡口回家。“之前，健康码、健康证明、目的地接收证明三者齐全才能放行；现在，有一个就能通过。”值守关卡的赤壁市交通局干部朱明林说。

省际卡口，关系湖北疫情防控大局。疫情期间，赤壁市公安、交通、卫健和赵李桥镇等多家单位派出精干力量，牢牢守住。

“作为南大门，我们要让人员走得了、进得来、行得畅，为复工复产保驾护航。”赤壁市委书记盛文军说。

襄阳——

严格防控举措

细化准备工作

“疫情期间，麻烦配合测一下体温。”3月24日下午3时许，记者刚要进入襄阳市时瑞达重型工程机械有限公司大门，就被门口手持额温枪的保安拦住了。量体温、出示健康码、登记个人信息，对于每一个进入厂区的人，这是必不可少的“三部曲”。

时瑞达是襄阳市一家民营企业，主要生产轨道车、大型养路机械、城市有轨电车等交通运输重型机车，年产值约3亿元，员工278人。疫情暴发后，公司于1月24日停产，只留了几位工人驻扎在厂房。

3月14日，经襄阳市襄州区科经委批复，公司正式复工复产。得到消息，公司总工程师万雳连忙从鄂州老家回到襄阳，“厂里员工本地人居多，目前已到岗260多人。” 万雳说， “除了在武汉的，其他全到岗了。”

走进时瑞达厂房，工人们焊接的焊接，组装的组装，忙碌而有序。生产车间13个工班组、48个生产台位都开足马力，“现在复工复产了，等物流协调好，就可以把这些牵引车逐渐往外运。”万雳说，一些国外订购的牵引车，还需要根据当地的疫情再做运输决定。“我们的生产计划已经排到7月份，海外订单还在陆续增加。”万雳说，按照这样的规模，今年公司还将再招录10名技术人员、30多名工人。

复工后，疫情如何防控？万雳介绍，除了“进门三部曲”，公司还要为员工每天测量三次体温，工作期间，工人间隔必须超过1.5米，就餐要分时段分批进行，工人宿舍保证人均占地面积不少于3平方米。

襄州区对复工复产公司提出了硬性要求，如进出公司出示健康码、复工前每名员工做一次CT或核酸检测等。“疫情防控松不得，我们要求开工的企业签署疫情防控承诺书，并提供一份复工方案。”襄阳市襄州区科经局党组成员、总工程师沈耀说。

据了解，从2月20日起，襄阳实行复工复产企业情况日报制度，每天收集汇总企业复工复产情况，一方面组织“停不得”企业应复尽复，另一方面动员未复工企业做好各项疫情防控准备工作。

截至3月24日，襄阳市规模以上工业企业已复工复产1590家，复工率95.8%。

红安——

大巴专列接力 组织集中返岗

3月24日上午11时18分，湖北黄冈市红安县驶出首趟返岗复工专列G4061，1133名乘客于当日傍晚直达广州，开启新一年的打拼。

这趟“点对点、一站式”返岗专列一路有专业的应急培训人员、医务人员陪同，到了广州还有53台大巴接应转往深圳、佛山、东莞等地。“县交通运输局、工商联、人社局等相关部门一起出力，我们要细致地做好一段段路程的接力。”红安县委书记余学武到车站为乡亲们送行。

列车提前1小时抵达红安西站，进站通道前早早排起了长队，工作人员有序引导乘客进行体温检测、证件查验。每位乘客手里都拿着一张夹着座次条的“团体旅客证”。“要好好收藏这张特殊车票。”不少人把旅客证看了又看。

胡德平一家也在出发的队伍中。“到广东打拼十几年，在深圳开了家小餐馆，年后一直盼着赶紧回去，还要赚钱交租金。”胡德平笑着说，儿子在深圳上小学六年级，收到学校寄来的课本后一直在家上网课。说罢，他拿出手机展示了一张表格，上面清晰显示着接站大巴的信息，车牌号、乘客姓名、大巴座位等一应俱全。

秦祖柏在广东一家电视机制造公司上班，回湖北前就买好了返程火车票，2月9日公司复工后，因为湖北疫情防控形势严峻，他一直居家办公。

最近，秦祖柏从深圳市红安商会微信群了解到县里组织务工人员集中返岗的消息，立即报了名，很快买到了高铁票。“价格跟平常一样，真是非常及时！”

红安县交通运输局汽车运输总公司不少员工在现场维持秩序。“一大早，公司就根据车程远近安排了46辆大巴到各个乡镇接人，最远的七里坪镇、华家河镇6点半就往这发车了。”稽查科科长赵全志说。

11时18分，G4061缓缓驶离站台，乘客们隔着车窗，与站台上送行的人们挥手告别。

红安县人社局副局长陈勇介绍，随着“四类人员”清零，红安县成为湖北疫情低风险地区，从3月16日开始，县里组织“点对点、一站式”运输服务，截至3月24日，已累计运送赴外省返岗务工人员近万人。

（本报记者贺广华、汪晓东、侯琳良、付文、程远州、李昌禹、吴君、吴姗、范昊天）

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 14 版）

(责编：庄红韬、杨曦)