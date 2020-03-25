重点交通工程加紧施工

3月23日，中铁上海工程局集团朝凌客专TJ-2标三工区顺利完成了首孔箱梁架设，此举标志着该工区全面进入复工生产大干阶段。作为京沈高铁和秦沈客专的联络线，朝凌客专全长105.64公里，建成通车后将进一步完善辽宁高铁网络，为振兴东北老工业基地构建起高效快捷的交通网络。

赵 勇 李振武摄影报道