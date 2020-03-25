海信光模块产品广泛应用于5G信号基站建设

5G建设是“新基建”的重头戏。目前，作为基站和传输设备核心部件的5G无线光模块呈现爆发式增长，5G前传光模块市场潜力巨大。据了解，海信对光通信领域的布局早在10多年前就已开始。如今，海信宽带推出的主要面向5G前传应用的25G LWDM SFP28光模块产品，已经广泛应用于5G信号基站的建设。
作为大数据、云计算、物联网、互联网等应用的重要载体，数据中心正在进入下一个黄金时代。海信宽带已成功研发400G全系列光模块方案产品，体现出在下一代数据中心应用领域的规模化布局和综合实力。其中，海信宽带基于VCSEL方案的400G SR8/AOC产品已进入量产，基于硅光方案的400G DR4产品使用海信自主研发的大功率激光器，基于海信宽带自主设计的光学封装平台，具有高密度、射频性能优异和散热性能好的显著优点。
另外，为满足数据中心高带宽下的整体成本管控需求，海信宽带开发多款多模BiDi产品，率先推出400G SR4.2 和100G SR1.2 全套多模解决方案，在提高传输带宽的同时能够节约光纤资源，降低数据中心建设成本，助力数据中心升级。（牛广文）
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