人民网>>财经

海信光模块产品广泛应用于5G信号基站建设

2020年03月25日09:32  来源：人民网-财经频道
 

　　5G建设是“新基建”的重头戏。目前，作为基站和传输设备核心部件的5G无线光模块呈现爆发式增长，5G前传光模块市场潜力巨大。据了解，海信对光通信领域的布局早在10多年前就已开始。如今，海信宽带推出的主要面向5G前传应用的25G LWDM SFP28光模块产品，已经广泛应用于5G信号基站的建设。

　　作为大数据、云计算、物联网、互联网等应用的重要载体，数据中心正在进入下一个黄金时代。海信宽带已成功研发400G全系列光模块方案产品，体现出在下一代数据中心应用领域的规模化布局和综合实力。其中，海信宽带基于VCSEL方案的400G SR8/AOC产品已进入量产，基于硅光方案的400G DR4产品使用海信自主研发的大功率激光器，基于海信宽带自主设计的光学封装平台，具有高密度、射频性能优异和散热性能好的显著优点。

　　另外，为满足数据中心高带宽下的整体成本管控需求，海信宽带开发多款多模BiDi产品，率先推出400G SR4.2 和100G SR1.2 全套多模解决方案，在提高传输带宽的同时能够节约光纤资源，降低数据中心建设成本，助力数据中心升级。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved