格力电器向武汉市定点医院捐赠空气净化器

3月21日上午，格力电器向武汉市金银潭医院、泰康同济（武汉）医院捐赠空气净化器共计60台。据格力介绍，该产品能有效阻断病毒传播。
“该空气净化器是格力科研人员仅用55天研发完成，其搭载的CKER病毒净化系统能够有效去除密闭空间内的气溶胶和颗粒物。”据湖北格力公司相关负责人覃昱介绍，CKER病毒净化系统运用格力自主研发的CEP等离子体恒效净化技术、H13级别强效过滤网、基于目标值的表面温度控制技术对病毒进行杀、滤、消三重净化。CEP技术通过运用高压等离子体技术，它的发生极能够产生等离子体，分别破坏细菌、病毒的细胞壁、蛋白质，收集极能对细菌、病毒残骸进行收集处理；单次过滤效率可达99.95%的H13级别强效过滤网可有效过滤拦截新型冠状病毒。
覃昱表示，在60m?的密闭空间中，该款空气净化器在55分钟以内能有效去除20-700nm的气溶胶颗粒，去除率高达97%；在35m?大小的密封空间中启动它后，原空间内颗粒物（大于1微米）浓度为1.5x104个/L，在4.4分钟内减少到零，每分钟平均去除100000000个颗粒物。（牛广文）
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