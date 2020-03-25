人民网>>财经

海信CAS助力复旦儿科精准分离联体婴儿

2020年03月25日16:13  来源：人民网-财经频道
 

　　3月24日，经过3个小时24分的紧张手术，复旦大学附属儿科医院多学科团队借助海信CAS（计算机辅助手术系统），为一对疫情期间出生的连体姐妹进行了成功的分离。

　　这对联体宝宝肝脏相连，姐姐被确诊为复杂性先天性心脏病，妹妹没有心脏异常。由于姐妹俩之间异常的血管沟通，姐姐在生长发育过程一直“盗取”妹妹的血容量。按照通常情况，联体儿出生3—6个月是最佳手术时机，然而看着两个宝宝体重增长非常不理想，复旦大学儿科医院外科疑难重症诊治中心的专家团队最终下定决心，将分离手术提前。

　　复旦大学儿科医院小儿外科主任董岿然教授介绍，手术的难点在于两个宝宝相连的肝脏有异常的血管相通，始终是妹妹给姐姐输血输氧，这致使术中血氧、血压和心率的波动如过山车。在麻醉和心血管外科的保驾护航下，医生精准找到并切断异常血供，没有出现肝血流阻断和手术中血管性大出血。

　　这是复旦大学附属儿科医院成功实施的第9例连体婴儿分离手术。从2016年开始，海信CAS已经助力该院成功实施3例高难度连体婴儿分离手术。而在全国范围内，因海信CAS获得救治的疑难病例已经增加到8400多例。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved