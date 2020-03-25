海信CAS助力复旦儿科精准分离联体婴儿

3月24日，经过3个小时24分的紧张手术，复旦大学附属儿科医院多学科团队借助海信CAS（计算机辅助手术系统），为一对疫情期间出生的连体姐妹进行了成功的分离。
这对联体宝宝肝脏相连，姐姐被确诊为复杂性先天性心脏病，妹妹没有心脏异常。由于姐妹俩之间异常的血管沟通，姐姐在生长发育过程一直“盗取”妹妹的血容量。按照通常情况，联体儿出生3—6个月是最佳手术时机，然而看着两个宝宝体重增长非常不理想，复旦大学儿科医院外科疑难重症诊治中心的专家团队最终下定决心，将分离手术提前。
复旦大学儿科医院小儿外科主任董岿然教授介绍，手术的难点在于两个宝宝相连的肝脏有异常的血管相通，始终是妹妹给姐姐输血输氧，这致使术中血氧、血压和心率的波动如过山车。在麻醉和心血管外科的保驾护航下，医生精准找到并切断异常血供，没有出现肝血流阻断和手术中血管性大出血。
这是复旦大学附属儿科医院成功实施的第9例连体婴儿分离手术。从2016年开始，海信CAS已经助力该院成功实施3例高难度连体婴儿分离手术。而在全国范围内，因海信CAS获得救治的疑难病例已经增加到8400多例。（牛广文）
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