金科股份2019年实现营收678亿元 拟每10股派发红利4.5元

近日，金科股份发布了2019年财报：2019年营业收入为678亿元，同比增长64%；2019年实现净利润63.57亿元，同比增长58%，其中归属于上市公司股东的净利润56.76亿元，同比增长46%；每股收益1.05元，同比增长46%；加权平均净资产收益率23.63%，同比增长4.18个百分点。金科股份拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），预计分红金额达到24亿元。

财报显示，2019年金科服务的营业收入同比增长超过50%，累计服务项目近800个。此外，作为集团重点培育的新型业务板块，在科技产业投资运营方面，金科围绕智慧科技、智能制造和大健康等国家新兴产业发展方向，目前已进入重庆、四川、湖南、山东、山西、陕西等8省份11个城市，其中2019年新进驻城市6个，累计开发运营管理项目19个，面积超900万平米，投资撬动效应较为明显，可持续发展后劲充足。

除了重庆大本营以外，金科在四川、江苏、浙江、河南五个省市销售规模均突破100亿元，市场销售金额同比增长达到82%，三圈一带省域深耕成效显著。此外，金科全年实现销售回款1610亿元，同比增长53%，回款率高达87%。

截至目前，金科资产总额超3200亿元，同比增长39%；扣除预收账款后资产负债率降至48%，账面现金余额近360亿元。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)