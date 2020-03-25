金科股份2019年实现营收678亿元 拟每10股派发红利4.5元

近日，金科股份发布了2019年财报：2019年营业收入为678亿元，同比增长64%；2019年实现净利润63.57亿元，同比增长58%，其中归属于上市公司股东的净利润56.76亿元，同比增长46%；每股收益1.05元，同比增长46%；加权平均净资产收益率23.63%，同比增长4.18个百分点。金科股份拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），预计分红金额达到24亿元。
财报显示，2019年金科服务的营业收入同比增长超过50%，累计服务项目近800个。此外，作为集团重点培育的新型业务板块，在科技产业投资运营方面，金科围绕智慧科技、智能制造和大健康等国家新兴产业发展方向，目前已进入重庆、四川、湖南、山东、山西、陕西等8省份11个城市，其中2019年新进驻城市6个，累计开发运营管理项目19个，面积超900万平米，投资撬动效应较为明显，可持续发展后劲充足。
除了重庆大本营以外，金科在四川、江苏、浙江、河南五个省市销售规模均突破100亿元，市场销售金额同比增长达到82%，三圈一带省域深耕成效显著。此外，金科全年实现销售回款1610亿元，同比增长53%，回款率高达87%。
截至目前，金科资产总额超3200亿元，同比增长39%；扣除预收账款后资产负债率降至48%，账面现金余额近360亿元。（牛广文）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】