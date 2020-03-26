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百万人围观、超500组客户“下单” 山东房企直播卖房

2020年03月26日00:32  来源：光明网
 

“这次直播我们推出了‘存千元赚万元’活动，现在存一千元，购房时可以直接减一万元。想退随时可以退，参与的朋友都送礼！”

直播间里，主持人正对着镜头向全国各地的网友介绍融创青岛的一个新楼盘。这是融创青岛3月21日在线上的直播活动。5小时直播共吸引了超过110万人观看，实时在线人数最多时达32.82万人。直播结束后，“存千元赚万元”活动吸引了526组客户参与。

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，依赖线下的房地产交易被动进入“暂停”状态。国家统计局3月16日发布的数据显示，今年1-2月份，全国商品房销售面积同比下降39.9%，商品房销售额下降35.9%。

随着疫情好转，不少房企纷纷转战线上开辟新场景，以短视频和直播形式打造线上“售楼处”。2月29日，保利在抖音直播推出“229美Miao节”活动，曾取得半小时销售房源102套、认购额超2亿元的成绩；3月20日，济南龙湖·龙誉城售楼处直播为新盘预热，共吸引超过110万人观看，实时在线人数最高超32万人。

3月21日下午，融创青岛“无忧换房”活动上线。长达5小时的直播里，融创青岛邀请了房产、摄影、文旅等领域共七位抖音达人对楼盘进行场景化展现。其中摄影达人@仁甲看见 在融创青岛打造的摄影主题书房中，用自己的摄影作品带直播间网友们回顾了楼盘所在区域的变化过程；文旅达人@野生王小土 则分享了自己多年来在世界各地旅行中经历过的美好见闻。

据融创青岛活动负责人介绍，接触到直播这种形式后，觉得“线上直播既有流量，又能更立体、全面地展示楼盘特点”。融创青岛方面决定，将这次活动以直播形式举办，“让客户通过直播感受未来生活场景”，并推出了“存千万赚万元”活动吸引客户。

直播的效果远超预期。融创青岛方面原本准备了超过400套礼品，当天直播活动刚开始，就吸引了众多网友参与，随着直播间人气上升，实时在线人数一度高达32.82万人。最终，融创青岛的这次直播活动共吸引了超过110万人观看，参与活动的客户也达到了526组。

“线上直播的形式很赞！”文旅达人@野生王小土 参加了这次活动，“融创青岛这次推出的楼盘所处区域文旅资源丰富，直播能够把我们和楼盘的特性结合得更加充分”。

房产自媒体评论人卢俊分析，开发商转型做内容运营商，本就是信息时代的大势所趋，此次疫情正在加剧地产营销变革的速度和力度。

相较于传统的房产交易方式，线上直播能够打破时间、空间限制，为用户呈现更加场景化的信息。相关负责人介绍，特殊时期，线下产业既面临挑战，也蕴藏机遇。

(责编：冯粒、曹昆)
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