原标题：强动力释活力 多措并举稳定就业大局

新华社北京3月25日电 题：强动力释活力 多措并举稳定就业大局

新华社记者王优玲、齐中熙

就业是最大的民生，也是一项系统工程。今年新冠肺炎疫情突发，面对线下招聘受阻、就业市场热度降温、劳动者求职不托底等状况，我国系统部署强化稳就业“新政”，释放市场主体活力，全力稳定就业大局。

释放活力，稳住就业基本盘

“受新冠肺炎疫情的影响，部分企业的物流受限、原材料供应短缺、资金压力较大，生产经营困难增加，稳岗压力加大，出现了减员裁员的苗头。”人力资源社会保障部副部长游钧25日在国务院政策例行吹风会上说。

企业是就业的源头，企业在，岗位就在，就业才稳。

减负、稳岗、扩就业并举，因地因企因人分类帮扶。在前期政策的基础上，国务院办公厅近日发布关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见，明确了支持企业的新举措，为企业特别是中小微企业“供氧”“输血”，全力稳住就业基本盘。

减负政策提速，稳岗政策提标。据统计，2月份共为企业减免养老、失业、工伤三项社保费单位缴费共1239亿元，预计2月至6月减免额度将超过5000亿元，实际执行效果可能超过预期。

游钧说，在前期扩大中小微企业享受失业保险稳岗返还政策受益面的基础上，对那些不裁员或少裁员的中小微企业，返还标准由原来的企业及其职工上年度缴纳失业保险费的50%，提高到最高达100%，对湖北可以放宽到所有的企业。截至目前，已有146万户企业享受失业保险稳岗返还，金额达222亿元，共惠及4951万职工，受益企业户数已超去年全年。

智联招聘首席执行官郭盛表示，就业市场在过去1个多月中呈现明显的V型走势，目前企业招工恢复进入上涨通道，但仍未达到年初水平。随着复工复产加快推进，预计未来几周还将持续回升。

游钧说，目前，我国绝大多数区县都已经属于低风险地区，当务之急是在有效精准防控的前提下，让劳动者尽快回到工作岗位。要以制造业、建筑业、物流业、公共服务业和农业生产为突破口，全力以赴地推动重点行业和低风险地区就业，循序渐进地带动其他行业和地区复工复产，尽快恢复经济秩序，稳定就业形势。

多措并举，“瞄准”支持重点群体就业

疫情压力下，如何让贫困地区劳动力尽可能找到工作，实现全面脱贫？如何为870余万应届高校毕业生求职提供更多机会？稳就业“瞄准”农民工、高校毕业生等重点群体，举措更有针对性。

针对就业市场需求下降、毕业生求职延后等情况，实施意见提出了扩大企业吸纳规模、扩大基层就业规模、扩大招生入伍规模等五个方面有针对性的举措，拓宽就业渠道。

游钧表示，对中小微企业招用毕业年度高校毕业生的，给予一次性吸纳就业补贴，鼓励企业吸纳高校毕业生。国有企业要连续两年扩大招聘高校毕业生的规模，并且不得随意毁约，不得将在本单位实习的期限作为招聘入职的前提条件。

近日，人社部和相关部门联合开展“百日千万网络招聘专项行动”，预计将提供超千万的岗位，是近年来规模最大、覆盖范围最广的网络招聘活动。从3月20日启动4天以来，共有98万家企业提供593万多个岗位。

受疫情冲击影响最大、最直接的农民工就业，成为稳就业的重中之重。据介绍，在国家层面，已协助近万家重点企业解决用工40万人，通过专车专列包机等方式，累计运送农民工超过469万人。目前已有1亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%。

“要多渠道、多方式支持帮助农民工就近就地就业，优先支持贫困劳动力就业。”游钧说，去年有2729万建档立卡贫困劳动力在外务工，打工收入占家庭收入的三分之二以上，优先支持贫困劳动力就业关系到他们的增收和脱贫。

兜牢底线，为困难失业群体保生活强援助

受疫情影响，部分劳动者就业压力加大，部分失业人员生活困难。畅渠道、保生活、优服务、强援助，新举措加大在特殊情况下困难人员的帮扶力度，保障基本生活。

游钧说，对已经登记失业人员中的参保人员，符合领取失业保险金条件的，放宽失业保险金的申领期限，同时畅通申领渠道，尽快实现在线上就能够领到失业保险金，并确保按时足额发放。对于领金期满但还没有就业的，以及一些按照现行的领金条件不符合的参保失业人员，可以发放6个月失业补助金。

游钧表示，将受疫情影响的失业人员及时纳入就业援助范围，进行重点帮扶，对那些难以通过市场就业的，要通过公益性岗位来进行托底安置。政府还要开发一批消杀防疫、保洁环卫等临时性公益岗位，安置就业困难人员，并给予一定的岗位补贴和社会保险补贴。

针对湖北地区管控措施严、退出时间晚对就业造成的影响，实施意见强调，要坚决纠正针对疫情严重地区劳动者的就业歧视，明确提出服务机构和用人单位不得发布拒绝招录疫情严重地区劳动者的招聘信息，不得以来自疫情严重地区为由拒绝招用相关人员，对疫情导致暂不能返岗提供正常劳动的不得解除劳动合同或退回劳务派遣用工。

(责编：冯粒、曹昆)