原标题：广东出台23条“减免补”扶持政策惠及716万个体工商户

新华社广州3月25日电（记者吕光一）在25日举行的广东省政府新闻发布会上，广东省市场监督管理局局长麦教猛介绍，针对疫情发生以来个体工商户生产经营面临的困难与问题，广东制定了《关于应对疫情影响加大对个体工商户支持力度的若干政策措施》，为全省716.2万个体工商户复产复工保驾护航。

在降低经营成本方面，措施提出，对承租国有资产类经营用房的个体工商户，受疫情影响较大的，免收第一个月租金，减半收取第二、三个月租金；在减轻税收负担方面，自2020年3月1日至5月31日，将小规模纳税人增值税征收率由3%下调至1%。

在加大资金纾困力度方面，措施提出允许延期还本付息、增加融资安排、强化国有企业帮扶带动作用等措施。对于经营出现困难的个体工商户，对2020年1月25日以来到期的贷款本金和2020年1月25日至6月30日需支付的贷款利息，可向银行申请延期还本付息。针对个体工商户贷款难问题，地方法人银行也将增加专项信贷额度，向个体工商户发放优惠利率贷款。

个体工商户受疫情影响未能按时办理营业执照等各类行政许可变更、延期、年审的，可在疫情解除后30日内补办相关手续，在此期间相关证照继续有效，不影响生产经营。

在缓解用工难题方面，鼓励行业协会、中介机构、交通运输企业等组织“点对点”专车、专列帮助异地务工人员返粤返岗，各地可给予组织者一定补助。

针对受疫情影响法律纠纷风险上升的情况，对个体工商户在支付房租、履行合同、劳动用工等方面的纠纷，组建律师、公证、仲裁等专项服务队伍提供法律服务，对部分业务缓收、减收甚至免收相关费用。

据麦教猛介绍，截至目前广东实有各类市场主体1274.7万户，其中个体工商户达716.2万户，占全省市场主体总数的约56%。

(责编：冯粒、曹昆)