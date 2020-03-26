西藏多措并举助力春季农牧业生产有序推进

新华社拉萨3月25日电（记者王泽昊）记者25日从西藏自治区新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上了解到，春耕备耕在即，西藏早行动、盯保供、抓扩能，多措并举确保春耕工作顺利开展。目前，高标准农田建设项目开工率达94.7％、复工率为50％，39.03万亩冬播作物长势良好，“菜篮子”、畜牧业等生产有序推进。
西藏自治区农业农村厅副厅长李韶民介绍，为确保疫情防控、农牧业生产“两不误”，围绕农畜产品有效供给、农牧重点产业复工复产等，西藏组织全区千名农牧科技人员深入一线开展服务工作；积极与交通运输、公安等部门对接，开通“绿色通道”，保供农牧业生产物资；有序组织企业复工复产，目前重点涉农企业复工复产率为76.6％，产能恢复率67.5％；加大了农用物资及时采购调运力度，区财政下拨3000万元资金用于农用物资采购。为保障农牧民转移就业，西藏严格落实“政府投资的农牧业项目中本地务工人员占60%以上，400万元以下项目交由本地农牧民施工队承建，本地务工人员占到80%以上”的规定，切实促进农牧民工资性收入增长。
据了解，截至目前，西藏在田蔬菜面积达3.97万亩，2月1日以来累计扩种蔬菜0.99万亩，3月可采收0.86万亩，上市量1.2万吨。此外，据22家生猪规模养殖场定点监测，西藏2月份生猪、能繁母猪存栏环比分别增长4.7%、1.2%，生猪基础产能正在稳步回升。与此同时，牧区牛羊接羔育幼工作正有序开展。截至目前，全区各类牲畜新生仔畜188.7万头只，成活率达到90.8%，同比提高0.47个百分点。
李韶民还介绍，为切实抓好动物疫病防控和防灾减灾工作，西藏自治区农业农村厅把高致病性禽流感、非洲猪瘟作为防控重点，强化检疫监管，积极开展春季集中免疫工作；提早下拨1.1亿元农业生产救灾资金，储备饲草料91.95万吨，并密切关注易灾区域风雪灾害，制定防控预案，一旦发生灾害确保将损失降到最低程度。
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