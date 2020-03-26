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双倍消费积分奖励免停车费　公筷公勺倡导行动落地上海商圈

2020年03月26日00:38  来源：新华网
 
原标题：双倍消费积分奖励免停车费　公筷公勺倡导行动落地上海商圈

　　新华社上海3月25日电（记者杜康）公筷公勺倡导行动落地上海商圈。24日，上海浦东多个部门发布联合倡议，并将联洋商圈、大拇指广场作为首批试点。目前商圈已经实践形成一套标准化流程，如示范餐厅需签署承诺书、在门口及餐桌上放置提醒牌、服务员主动引导、给予消费者实惠奖励等。

　　“使用公筷公勺的消费者，能获得双倍积分奖励。上海联洋广场积分可用来免费停车。”联洋广场副总经理孙嘉忆说。

　　24日，上海浦东多部门联合，推广公筷公勺使用，发布“勺子筷”行动倡议书。倡议餐厅“做到根据用餐人数、菜品数量配备相应公筷公勺”“主动引导用餐宾客使用”“在餐厅醒目位置张贴宣传海报”“在餐牌和菜单上予以温馨提示”。

　　联洋商圈、大拇指广场作为首批试点商圈，目前分别有15家和4家餐厅践行“公筷公勺制”，“海底捞”也在其中。火锅是不少消费者的心头好，一直被认为“分餐难”，如今也有了践行的方式。

　　浦东新区区委宣传部文明创办处处长卢霞介绍，相较之前的宣传引导，这次通过与商圈结合，让各项倡议更加有效落地。目前具体的“工作指引”也已经出台，对各商家来说更具操作性。商圈目前已经形成一套标准化流程，包括示范餐厅应签署承诺书；门口餐桌均设置使用提醒；服务员需在顾客落座后主动引导，让“您好，请使用公勺公筷，谢谢”成为标准用语等。

　　商圈运营管理方表示，将定期抽查餐饮商户的“公筷公勺”使用情况，并根据商户用餐形式不同，进一步完善调整推广方式。

　　除了对餐厅的硬性规定，浦东疾病预防控制中心健康教育科科长王静认为，更重要的是“把公勺公筷使用变成一种文化和新风尚，靠消费者自身的坚持，把习惯固化为文化”。

　　孙嘉忆介绍，商圈将在4月采用一些更有意思的宣传方式，让观念更深入人心。如一些店铺负责人发现，私筷公筷在使用中易混淆。“用餐时，消费者说到开心的地方，一不留神就把公筷当私筷用。”孙嘉忆觉得，“是问题也是商机，每家店可以趁机设计出各种夸张造型、有自身风格的公筷。”

　　据介绍，浦东公筷公勺的倡议行动，已经在首批500家餐厅推进，并逐渐覆盖浦东全区近2万家餐厅。

(责编：冯粒、曹昆)
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