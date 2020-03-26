政府建专班 登门送服务

“克服疫情影响，为企业复工复产‘跑腿’，就是在为高新区企业经济社会发展‘跑腿’，对此我们招聘工作组的成员都感到自豪。”西安高新区干部王经纬说道。

到3月6日，作为西安高新区用工大户，比亚迪生产线已经满负荷运转了整整两天，其他重点企业的各大工厂也是一片繁忙景象。企业安全有序复工复产，为西安高新区带回了久违的活力。

春节过后，企业复工复产成为工作重点，但用工问题解决不了，复工复产就无从谈起。为了解决企业用工难题，西安高新区成立重点企业招工复工工作专班，负责区内重点企业技术工人的招聘工作。

对招聘工作组而言，最大的难题是如何顺利将大量务工人员接回西安高新区。但在出发之前，没有人知道答案。

2月19日晚，招聘工作组从西安出发，前往咸阳、渭南、铜川三地“探路”，在各地所设的疫情防控卡口详细掌握出入所需条件及证明材料，回到西安后，立即对接相关部门，办理通行所需证明。据介绍，途中他们总共经历了8次测温，抵达铜川后被劝返，在富平与当地工作人员反复沟通后才被放行。

2月20日下午，拿到西安市公安局高新分局盖过章的疫情期间通行证明后，招聘工作组再次前往宝鸡市，为区内企业招工。当天连夜返回西安后，工作组于次日又马不停蹄地赶往四川省广元市，和广元市人社局、就业局就向高新区输送务工人员进行洽谈。

2月24日晚，来自广元市的26名务工人员乘坐专车赶赴西安，西安市公安局高新分局的警车在鄠邑区收费站等待迎接，并将他们一路护送至企业安排的住宿点。

据了解，在将人员接回西安之前，工作组还需要做大量的工作。出发之前，他们要多渠道发布招聘信息，扩大招聘信息的覆盖面，还要与劳务输出地疫情防控指挥部保持沟通联系，确认相关人员活动轨迹和健康状况，在确保万无一失的情况下，西安高新区才会派车接人。返回途中，招聘工作组要与沿途各地沟通，促请各个卡口放行。返回之后，招聘工作组还要与企业及核酸检测机构联系，对返岗人员第一时间进行核酸检测，并对其妥善安置。这一套流程走下来，通常需要四五天时间。

半个月内，西安高新区先后派出30多个招聘工作组及50辆大巴，奔赴咸阳、渭南、宝鸡以及四川等地，通过一道道关卡，接回5000多名外地务工人员，极大缓解了区内企业用工难题。

为了进一步拓宽招工渠道，招聘工作组在四处奔波的同时，还在积极对接甘肃、云南、山西、内蒙古等劳务输出省份，并与甘肃省劳务办，四川省广元市就业局、达州市就业办等达成人才引进输入协议。广元市就业部门更是被高新区的诚意和效率打动，在3天之内就跨省输送了两批务工人员。甘肃省兰州市、平凉市也及时行动，为高新区输送当地劳动力。

功夫不负有心人。在招聘工作组的努力下，西安高新区企业返岗人数从每天55人到后来的每天400多人，再到3月2日最高峰的826人。3月3日，区内重点企业用工缺口全部补齐。在用工难题解决之后，来自企业的好消息也是一个接着一个：3月3日，施耐德电气西安工厂复工率达到100%，稳步进入正常运营生产轨道；3月4日，比亚迪公司用工缺口全部补齐，各大生产线满负荷运转，产能已经恢复到疫前水平；法士特复工满产，并获国外1500台变速器大订单……

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 11 版）

(责编：岳弘彬)