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减负提速 稳岗提标 扩就业加力

织牢就业保障网 中小微企业再迎“供氧”“输血”

2020年03月26日08:35  来源：经济参考报
 

“受新冠肺炎疫情影响，今年稳就业任务十分艰巨繁重。”人力资源和社会保障部副部长游钧3月25日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，在当前经济下行压力大、稳就业任务重的背景下，更需要各方树立鲜明的支持就业导向，协同发力，不断优化有利于恢复和稳定就业的政策环境。

织紧织牢就业保障网，重磅政策落地在即。国务院办公厅日前印发《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》（以下简称《意见》），在加快复工复产稳定就业、提升产业发展促进就业能力、激发双创活力带动就业、支持灵活就业拓宽渠道等方面提出一揽子举措。

其中，提升产业带动就业的能力，是稳住就业基本盘的关键。《意见》要求各级政府在制定重要产业规划、实施重大项目时，都要有明确的带动就业目标，对岗位创造多的产业和项目要优先选择、优先投资。此外，在激发双创活力带动就业上，将扩大创业担保贷款政策的覆盖范围，对优质的创业项目，要免除其反担保要求。对依托平台的就业人员，要对购置生产经营必需工具给予创业担保贷款和贴息支持。对参加企业养老保险的灵活就业人员，要取消省内城乡户籍限制。对灵活就业的困难人员缴纳社保的，要给予社保补贴。

“企业是就业的源头，企业在，岗位就在，就业才稳。”游钧介绍，受新冠肺炎疫情的影响，部分企业的物流受限、原材料供应短缺、资金压力比较大，生产经营困难增加，稳岗压力加大。在前期政策的基础上，此次明确了不少支持企业的新举措，目的是要为企业特别是中小微企业“供氧”“输血”，全力稳住就业。

一是减负政策提速。要加快实施阶段性、有针对性的减税降费政策，特别是要抓好社保费阶段性减免等政策的落地。预计2月至6月养老、失业、工伤三项社保费单位缴费减免额度将超过5000亿元以上，实际执行的效果可能会超过预期。

二是稳岗的政策提标。在前期扩大中小微企业享受失业保险稳岗返还政策受益面的基础上，对不裁员或少裁员的中小微企业，返还标准由原来的企业及其职工上年度缴纳失业保险费的50%，提高到最高达100%，对湖北可以放宽到所有企业。“随着返还标准的提高，将会有越来越多的企业受益，企业的获得感会更强。”游钧说。

三是扩就业政策加力。要用好用足促进就业创业的各项补贴政策。对企业，通过社保补贴、定额税收减免、担保贷款和贴息，鼓励企业吸纳重点群体就业。对个人，通过限额税收减免、担保贷款和贴息、场地安排，支持劳动者自主创业。（记者 班娟娟）

(责编：庄红韬、杨曦)
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