政策密集落地 金融科技发展提速

金融科技发展正加速推进。近日，北京、上海、深圳等地密集展开部署，加快大数据、人工智能、区块链等金融科技关键技术研发，提升金融科技应用水平。多地还提出加大财政、金融等资金支持力度，以“真金白银”促进金融科技产业集聚。

近期，地方层面密集开展部署。北京市市长陈吉宁近日表示，北京要努力建设面向全球的国家级金融科技与专业服务创新示范区，将推出一批金融科技应用场景，促进企业创新成果转化应用。深圳近日推出《深圳市2020年优化营商环境改革重点任务清单》。上海出台《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》，提出力争用5年时间，将上海打造成为金融科技的技术研发高地、创新应用高地、产业集聚高地。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，地方层面发展金融科技要以实际应用为导向，注重新技术和现有金融功能的融合，真正创造出新的金融产品和用户服务，提高行业运行效率。同时，也要注重提升金融监管水平，地方政府要探索新的监管模式，比如“监管沙盒”，在适当的监管空间内促进金融科技发展。（记者 汪子旭）

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