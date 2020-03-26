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胡春华强调

充分利用网络招聘形式 全力促进就业大局稳定

2020年03月26日08:52  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京3月25日电  中共中央政治局委员、国务院就业工作领导小组组长胡春华25日赴人力资源社会保障部调研“百日千万网络招聘专项行动”开展情况。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，把稳就业放在“六稳”工作首位，利用网络招聘等多种形式帮助更多劳动者实现就业，全力促进就业大局稳定。

　　胡春华听取了“百日千万网络招聘”平台运行情况汇报，分别与江苏省、重庆市和智联招聘、58同城公司视频连线，详细了解企业开复工、劳动力对接、网络招聘等情况，特别是高校毕业生、农民工等重点群体的就业情况和面临的突出问题。

　　胡春华指出，受疫情等因素影响，今年就业形势十分严峻复杂，稳就业任务艰巨繁重。各地、各有关部门要在加大援企稳岗和就业困难人员兜底帮扶力度的同时，鼓励各类用人单位提供更多不同类型的岗位。要针对高校毕业生、农民工、贫困劳动力等各类劳动者的就业需求和用人单位需要，开展以线上为主的岗位征集、特色专场招聘、职业指导、职业技能培训等服务，弥补线下招聘的缺失，为劳动者和用人单位搭建便捷的对接渠道。要发挥公共就业人才服务机构和市场机构作用，实现岗位信息共享、线上线下联动、服务优势互补，切实促进稳就业、惠民生。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 02 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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