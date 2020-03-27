发力新基建 培育新动能（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

图①：在海亿康科技有限公司，工人在监测设备运行情况。

资料图片

图②：科大讯飞工作人员在查看智能语音电话机器人系统。

李孟冉摄（人民视觉）

图③：阿里云河源数据中心工作人员在做上机检查。

张雨葳摄（人民视觉）

图④：福建联通施工人员正在铁塔上加挂5G基站。

柯 研摄（人民视觉）

阿里云河源数据中心内部设备一角。

张雨葳摄（人民视觉）

基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

当前，在抓好疫情防控的同时，各地加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，不断壮大经济发展新动能。

——编 者

5G网络——

共建共享 深度推进

本报记者 王 政

“开始施工，大家注意安全！”3月18日上午8时30分，山东省青岛市崂山区苗岭支路的一处铁塔下，项目经理王理斌一声令下。经过测录体温、安全交底等一系列防护流程，佩戴防护口罩、安全帽，身着安全服的施工人员在对5G设备外包装进行消毒后，开始了5G基站的安装施工。

自2月23日复工以来，王理斌所在的青岛联通网络发展部已经完成了381个5G基站的安装施工。按照青岛联通与青岛电信共同制定的共建共享建设目标，到5月17日世界电信日，在去年底已实现青岛市核心区5G网络连续覆盖的基础上，双方将在青岛重要县城和重要应用场景，完成5G网络深度覆盖，其中，室外5G基站需要新增约3300个。

“既要做好疫情防控，又要加快施工进度，挑战还是蛮大的。幸好联通与电信启动了5G网络全国共建共享。”王理斌说，共建共享最大的好处是降低建设成本，同时建设速度也将加快。“联通方面完成室外基站目标问题不大，只是目前进驻小区或写字楼进行5G室分系统安装还有些难度。”

当然，共建共享需要协调两家运营商的基站站址、机房、传输等资源，在一定程度上增加了工作量。“复工以来，青岛联通和青岛电信已经就此召开了3次相关会议，一站一案实地勘察、站址优选、方案推敲。”王理斌介绍。据了解，截至2月20日，中国联通已累计开通5G基站6.4万个，网络覆盖所有直辖市、主要省会城市，以及京津冀、长三角、大湾区等区域的重点城市。3月10日，中国联通与中国电信5G独立组网无线主设备联合集中采购已经展开，两家运营商5G站点、室内外分布系统等共建共享也在深度推进。

“一边做好疫情防控，一边加快推进5G网络建设，我们也在为统筹疫情防控和经济社会发展作贡献！”尽管担子重，王理斌对能够参与5G网络共建共享，依然倍感自豪。

数据中心——

紧急扩容 稳定运行

本报记者 方 敏

机房到宿舍两点一线，24小时三班倒……这是周磊最近的工作状态。作为阿里云河源数据中心项目的总负责人，要在人手偏少的情况下保障数据中心的正常运行，周磊压力不小。

一个多月前，位于广东省河源市的阿里云河源数据中心正式对外提供服务，可以为华南地区上百万个企业客户提供服务。

当时，受疫情影响，许多学校实行在线教学，企业开始在线办公，很多都有紧急扩容需求。随着大量学生涌入钉钉等平台，又产生了多个高峰使用时段，一些机柜出现超电或超容量的现象。

发现问题后，周磊和同事们格外关注数值是否仍然可控、空调的制冷温度等问题，以保障数据中心稳定运行。

做好紧急扩容和后勤保障工作，在周磊的操控下，河源数据中心帮助钉钉扩容了10多万台云服务器。同时，阿里云分钟级扩容能力还支撑了多家在线教育行业，以及在线办公、视听娱乐、政企数字化等在特殊时期流量暴增的行业。

忙碌是周磊和同事们最近的工作常态。建设和运营数据中心包含方方面面的工作，工作量不小。疫情期间，更需要他们全力以赴，确保数据中心的安全运行。

“忙是忙了些，但是非常有成就感。”周磊告诉记者，当下全球数据中心发展迅速，未来将发挥更大的作用。上下行带宽的大幅提升将引发行业模式的变革，流媒体、视频通信、无人驾驶等都将爆发式增长，人们的生活、工作也会迎来很大的变化。“当然，我们也正在数据中心的整体供给上加大投入，提前部署高效高性能云计算服务器，为各行各业提供优质高效的云计算服务。”

阿里巴巴数据中心充分考虑不同地区自然环境资源，利用当地的温度、风、光、水等外部资源进行数据中心的合理规划和技术运用，目前已建成张北、南通、河源等多个绿色节能的基地型数据中心。

人工智能——

语音交互 效率倍增

本报记者 朱思雄 韩俊杰

“喂？您好！请问您是高先生本人吗？”

“嗯，是的。”

“考虑到这段时间您路过或去过武汉，现在了解一下您的身体情况。请问您现在有没有发烧呢？”

“没有。”

近段时间，这样的疫情防控调查电话，平均每天要在全国打出60万通。在科大讯飞公司医疗首席科学家贺志阳的电脑桌面上，这个数字还在持续跳转。不过，这些电话并非真人拨打，而是科大讯飞利用先进智能语音技术进行的自动外呼。

在湖北武汉，智医助理电话机器人一分钟内可同时拨打900个电话，可减少湖北地区大量基层工作人员的人力投入，摸排效率可以提升百倍以上。过去一个多月，这款机器人已在湖北、安徽、北京、浙江、吉林等28个地区投入使用。

机器人能完成一通电话的基本前提是“能听会说”“能理解会思考”，但听清多少、理解多少又是另一回事。“系统刚上线时，信息采集的完整度只有80%左右，一些地区地方口音重，完整度更低。”贺志阳介绍，如何让系统听懂方言，提升信息采集的完整度成了他最关心的问题。

为了解决这个问题，科大讯飞组建核心技术团队展开攻关。针对武汉话等方言本身的发音及语义特点，人工智能训练师不断调整算法和模型，机器通过深度学习提升语义理解、智能交互水平，如今完整度已达90%。

但贺志阳知道，这场战役还没有结束。“下一步，针对新冠肺炎患者的愈后管理，科大讯飞将利用智能语音和人工智能技术开展康复智能护航系统，助力公共卫生防护体系建设。”

据了解，在依托科大讯飞公司建设的智能语音国家新一代人工智能开放创新平台上，有来自教育教学、社交通信、购物导航等多个领域的众多开发团队在持续攻关。“人工智能企业对于这些应用场景的投入，将在未来节约大量社会服务资源，进一步推动经济社会发展。”贺志阳说。

工业互联网——

供需对接 产业协同

本报记者 韩 鑫

走进山西侯马经开区海亿康科技有限公司的洁净生产车间，两条全自动医用口罩生产线正开足马力全速运转——进料、成型、压片、灭菌、包装一气呵成，300平方米的车间里只有两三个工人来回走动、监测设备运行。

“目前日产量可达到10万只，打算过两天再上马两条生产线，全部投产后能达到30万只。”尽管新成立不过月余，总经理匙锁踌躇满志。“海尔卡奥斯工业互联网平台给了我们扩产能的底气！”

将时间的指针拨回到一个月前，疫情防控形势正严峻，一心想要响应国家号召投身医疗物资生产的匙锁犯了愁，“之前做过医药连锁经营，立马转做物资生产，一时间找不到设备厂商和原材料供应商。”

就在一筹莫展时，匙锁偶然了解到卡奥斯工业互联网平台，“当时口罩灭菌机是紧俏货，通过卡奥斯工业互联网平台在全球寻源，不仅采购到设备，还对接到上游原材料厂商，建立了稳定的供货关系。”

借力工业互联网平台获得发展的，不只是海亿康。以卡奥斯工业互联网平台为例，目前已链接2600多家企业，发布及承接企业需求5000多万件，赋能全国800多家企业实现疫情防控和复工复产。

工业互联网如何赋能企业复工复产？“工业互联网构建了一套以数据资源为核心的生产体系。”卡奥斯工业互联网平台首席技术官谢海琴介绍，通过平台汇聚的研发、采购、制造、销售、服务的全流程全产业链资源，能够迅速打通用户需求与企业供给，实现上下游企业供应链协同。

同时，工业生产企业利用工业互联网也能有效提升劳动生产效率，降低用工密度。“乘着加快新型基础设施建设的东风，工业互联网将成为转换新旧动能并拉动投资的强劲力量。”中国工业互联网研究院院长徐晓兰认为。

扩产能后，匙锁又有了新想法：“过段时间打算追加投资，对生产设备进行智能化改造，小企业也得有大视野，不是吗？”

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 07 版）

(责编：岳弘彬)