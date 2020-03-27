本报南宁3月26日电 （记者庞革平）近日，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅联合印发了《关于做好2020年职业培训券申领发放工作的通知》，决定在广西开展2020年职业培训券申领发放工作。

通知明确，培训券是企业在开展职业培训时，等价于政府补贴的代金券，用于支付给培训机构的培训费用，培训机构可按规定向政府申请兑现培训券。培训券面向广西企业、个体工商户等各类生产经营主体及养老服务机构、幼儿园等康养照护机构，优先面向在“双千结对”岗位培训活动中签订合作协议的企业和职业技能等级认定试点企业发放。

培训券补贴标准为每人200元/天，单次培训补贴不超过1000元/人。符合条件的企业单次申领培训券额度原则上不超过企业在岗职工人数×1000元/人。个人每年享受各类补贴累计不能超过3次。符合条件的企业应制订培训计划，并按计划在年内完成培训。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 07 版）

(责编：岳弘彬)