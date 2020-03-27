成都经开区助力企业稳产满产

本报成都3月26日电 （记者王明峰）“目前我们的工作重心已经转向帮助企业加快实现稳产满产。”成都经开区（龙泉驿区）相关负责人说。2月下旬，成都经开区（龙泉驿区）315家规上企业在成都率先实现100%复工，截至3月20日，有122家规上企业实现满产超产。

一手抓疫情防控，一手抓复工复产。成都经开区（龙泉驿区）在促进稳产满产上打出了“组合拳”：从帮助企业采购防护物资到协调供应链配套，从搭建产融合作、“共享员工”平台到兑付上亿元扶持资金……疫情发生以来，成都经开区（龙泉驿区）相继出台了防控疫情稳定经济“十二条”政策措施、“二十条”促进稳产满产政策措施。

同时，成都经开区（龙泉驿区）组建了工业、服务业、农业等8个服务专班，数百名服务专员下沉到企业，通过送政策、帮企业、送服务、解难题，帮助企业尽快实现稳产满产。

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《 人民日报 》（ 2020年03月27日 07 版）

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