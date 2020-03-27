原标题：罗永浩宣布4月1日开启直播带货首秀

中新网3月26日电今天，罗永浩发布了最新的微博和抖音视频，正式宣布抖音成为其独家直播带货平台，同时预告将在4月1日晚8点开启首场直播。

抖音市场总经理支颖证实了这一消息，她表示，“罗老师在互联网行业深耕多年，尤其在3C数码领域有丰富的经验。我们希望罗老师能利用他的专业知识、能力为抖音用户带来更多有趣好玩、物美价廉的产品。”

罗永浩在自己的首支抖音视频里透露了选择抖音的原因，“因为很看好抖音直播带货”，他希望能够和粉丝一起努力成为抖音的“直播一哥”。

3月19日，罗永浩在微博宣布将直播带货，并寻找商品厂商合作。市场反响热烈，罗永浩透露已经有超过1000个厂商与其联系，其中不乏知名数码厂商。

2019年以来，随着李佳琦、散打哥们在直播间频繁创造上千万，甚至过亿的成交流水，直播带货成为炙手可热的新风口。

据国泰君安证券在《5G望重塑短视频行业，MCN或迎高速增长》报告中预测，2019年直播电商的规模将超过4000亿。这一巨大的市场诱惑下，电商平台淘宝、京东、拼多多，短视频直播平台快手相继投身直播带货。

快手是短视频直播平台里最早发力直播带货的，并将其作为自己重要的战略业务方向，通过打造了快手的“双十一”——1106购物节，推广自己的电商直播，先后出现了辛巴、散打哥等带货上亿的主播。

相比之下，抖音在直播带货上起步较晚。公开信息显示，2018年底抖音开始在短视频、直播带货领域逐步尝试。2018年12月，抖音上线小黄车(商品推荐)功能，任何用户只要符合条件即可申请。

据一位直播带货领域的业内人士介绍，相比快手，过去抖音在直播带货业务上相对克制，此次独家签约罗永浩，或许是抖音发力的开始。

据悉，抖音在近期的确密集推出了多个直播带货活动。

据媒体报道，疫情期间，抖音推出了“宅家云逛街”计划，面向线下商场、门店、工厂、个体商家，提供10亿直播流量扶持，帮助商家在抖音线上卖货，助力消费复苏。2月28日，湖南株洲王府井百货在抖音进行直播，开场仅1小时，观看人数突破1万，整场直播销售额超240万元。3月8日，上海新世界百货开启38小时抖音直播卖货，线上线下销售总和环比增长8倍。

3月21日至3月22日，抖音发起的“战疫助农，县长直播”活动进行的安徽专场直播。6位分别来自安徽省舒城县、石台县、临泉县、金寨县、望江县、岳西县的县长，通过抖音直播为家乡农产品带货。直播间内临泉县滞销芥菜、舒城县茶油、石台县富硒茶等农产品，一度出现售罄，累计销售额超过2010万元。

而就在罗永浩宣布入驻抖音的前三天，携程董事局主席梁建章也投身抖音，在三亚亚特兰蒂斯酒店开启了首场直播，并在1小时内卖掉了价值1000万元的酒店套餐。

抖音与罗永浩合作，有利于迅速在直播带货打出声量。罗永浩也有机会成为抖音在直播带货领域的标志性人物。

此前，罗永浩对外公布了自己在直播初期主打的商品类型：具有创新特性的数码科技产品、优秀文创产品、图书、兼具设计感和实用性的家居杂货，“中间再穿插一些性价比奇高的日用百货和零食小吃”。

这部分产品的对应人群与抖音的用户群体更匹配。2020年1月，抖音发布数据显示日活跃用户已经超过4亿，是国内最大的短视频直播平台。第三方数据机构QuestMobile发布的《中国移动直播行业“战疫”专题报告》显示，抖音用户在城际分布、消费能力上均处于行业领先水平。

前述业内人士认为，老罗长期积累的粉丝，主要为男性，而且老罗擅长的还是数码产品，这些产品又是高客单价的，相较而言，更适合高线城市和高收入的年轻人群。这或许也是罗永浩最终选择抖音的原因。

目前来看，这是一笔抖音与罗永浩各取所需的合作。未来，罗永浩能否真的成为直播带货界顶流，相信时间会给出答案。

(责编：冯粒、曹昆)