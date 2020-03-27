疫情缓解，房市会反弹吗？
本报记者 曹政
“没了，真没了！”面对购房人不间断的电话，苏州一知名楼盘销售员小陈连连说“没了”。上周末才开盘眼下已基本售罄，再有意向的人只能排号买几个月后的第二期。
记者调查发现，眼下多地疫情缓解，售楼处和二手房中介重张，引来了大批戴着口罩的购房人。售楼处里上演的争购热门楼盘是太冲动，还是瞄准时机抄底？
“憋坏了！”购房需求释放
上周五的苏州楼市，给外界传递复苏信号：几个刚需楼盘开盘，热门房源“秒光”。有房企公布，60秒销售12亿。
不仅是新房市场。根据链家数据，目前苏州链家二手房带看量连续三周增长100%以上，目前调价中涨价占比为35%左右，较年前提升了10%。此前在贝壳研究院发布的《房地产市场复苏力指数城市排行榜》中，苏州的复苏指数名列第一。“苏州整体经济活力较强，短期疫情得到有效防控，预计短期市场成交将出现快速反弹。”研究人士称。
目光投向石家庄。“现在来看房的人比春节前还要多。”石家庄一处高端楼盘销售吴波告诉记者，3月起看房人逐渐增多，他多次遇到有改善需求的购房人，“疫情期间大家都宅在家中，对住房空间也有了更高的要求，就琢磨着换房。”
假期里，吴波变身“播主”，直播卖房，每场都有五六万观众。特殊时期，房企想出远程看房的法子：购房人线上看中意了就可以先付钱锁定房源。如今疫情缓解，购房人再来线下看房和签约。
“截至目前，线上认购套数接近2000套，均是纯线上认购。”居理新房电商平台已与超过200家房企展开合作，COO电商平台张超说5000多个项目入驻线上售楼处。如今疫情缓解，刚需开始释放需求、“奔现”看房和签约。
二手房市场捡漏低价房
“您看上的房子已经卖出去了！”十几天前，打算在北京买二手房的陈先生在线上看准一套低价房，但没想到疫情刚有所好转、准备看房时，却等来了中介“房源已售出”的通知。
记者走访本市多个中介获悉，虽然北京二手房市场成交量还没有恢复往常水平，但部分在疫情期间降价的房源成交速度在加快。
这些房源为何会降价？上周末，链家在北五环一家门店“火速”成交了一套降价房源，周期只有十几天。经手的经纪人向记者解释，成交较快是因为卖方“卖一买一”，价格上会有谈判空间。“买方观察这个小区很久，一旦发现价格低于往常的房源，便果断出手了。”他说。
过去4周，多地二手房市场成交量持续增加。3月16日至22日，链家18城二手房市场成交量环比继续增加27.5%，连续七周增加。其中，广州、青岛、西安三城成交量已超去年3月周均成交量。上海、成都两市上周成交量接近去年3月“小阳春”水平，恢复程度分别达到99.8%与96.4%。相对应的是，二手房市场新增的客源和房源数量连续7周双增长，有14个城市上周新增客源量超过去年12月周度平均水平。
复工加快由南向北复苏
放眼全国，楼市复苏路径是从南到北，南方城市恢复迅速。《房地产市场复苏力指数城市排行榜》中“市场复苏力top15城”中70%为南方城市，“top5”全为南方城市。
从城市圈来看，北方城市圈恢复潜力和速度也慢于南方，基本呈现“长三角>珠三角>二线城市>环北京”态势。数据显示，环京周边则更是长期处在冰封状态，以燕郊为例，目前交易量仅为春节前的10%左右。榜单前三均属于长三角城市圈，苏州、南京、杭州三地市场复苏力指数超过0.7。
“国内疫情防控形势稳定，疫情负面影响减弱。国内的复工复产进程也在加速推进，疫情对交易市场的负面影响在逐步减弱。”贝壳研究院方面分析，市场普遍预期LPR仍然有下行空间，部分观望客户也将抓住利率下降的窗口期加速进入市场。
“这是一个积极信号，说明疫情与经济危机不同，经济危机中很少会有这样的购房需求。”易居研究院智库中心研究总监严跃进说，当前更多是刚需和改善入场，需求释放，市场依旧会趋稳。
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