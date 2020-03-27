发改委下达以工代赈资金56亿元

国家发展改革委网站26日消息，国家发展改革委已分批下达2020年以工代赈资金56亿元，预计将吸纳约30万受疫情影响无法外出的贫困劳动力在家门口参与工程建设，实现就业增收。
发挥就业增收带动作用，减轻疫情影响。国家发展改革委要求各地在分解计划时，向受疫情影响严重的县市倾斜，广泛组织贫困群众特别是受疫情影响无法外出就业的贫困群众参与以工代赈工程建设，为他们提供更多就地就近就业岗位，并及时足额发放劳务报酬，提高贫困群众工资性收入水平，切实减轻疫情对就业增收的影响。
瞄准重点地区难点领域，体现精准施策。资金安排向“三区三州”等深度贫困地区倾斜，并要求重点支持深度贫困县和深度贫困乡村，统筹支持易地扶贫搬迁安置区配套基础设施建设。
提高劳务报酬发放比例，突出扶志扶智。为进一步带动贫困群众依靠自身劳动实现光荣脱贫，将劳务报酬占国家以工代赈资金最低比例提高至15%，预计可为参与工程建设的贫困群众发放劳务报酬8亿多元。（记者 孙韶华）
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