3月26日，在武汉龚家岭高速收费站交通卡点，返汉车辆排队等候入城（无人机照片）。 近日，随着部分企业逐渐复产复工，由高速路进入武汉的务工、回家等返城人员陆续增多。在武汉各高速收费站交通卡点，执勤人员对过往乘客逐人查验湖北健康码“绿码”和身份证明等信息，确保来汉人员安全有序流动。 新华社记者 肖艺九 摄

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