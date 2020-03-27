贵州遵义农业企业加速复工复产

贵州省遵义市正安县怡人茶业有限责任公司的工人在摊晾白茶茶青（3月24日摄）。 近期，贵州省遵义市在做好新冠肺炎疫情防控的同时，农产品加工和农业生产加速恢复。截至3月25日，全市农业项目的157家省级以上龙头企业全部复工复产，返岗职工达8240人，与去年同期相比增加118人，产能恢复在90%以上的龙头企业达154家。 新华社记者 杨文斌 摄

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