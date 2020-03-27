在建重大水利工程复工率超九成（国务院联防联控机制发布会）

本报北京3月26日电 （记者邱超奕）截至3月25日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例3947例；累计治愈出院病例74051例，累计死亡病例3287例，累计报告确诊病例81285例。3月25日，我国内地无新增本土确诊和疑似病例，有25个省份和新疆生产建设兵团无现有本土确诊和疑似病例；有23个省份报告了境外输入确诊病例。截至3月25日，累计报告境外输入确诊病例541例，防止疫情扩散的压力依然很大。
26日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍水利保障疫情防控和复工复产工作情况。水利部水利工程建设司司长王胜万介绍，疫情发生以来，部分重大水利工程建设进度受到影响，目前复工复产进展顺利，在建的110项工程已经复工101项，占总数的92%。新建中小型水库复工率超过90%，中小河流治理项目复工率达到70%—80%。
国家确定的172项重大水利工程已开工142项，在建规模超过1万亿元。“重大水利工程具有覆盖面广、吸纳投资大、产业链长、创造就业机会多等特点，能很好地发挥投资拉动作用。”水利部规划计划司司长石春先说。
水利部运行管理司司长阮利民介绍，我国有9.8万座水库，在疫情防控期间，水利部强化大中型水库、堤防等工程运行状况监管，没有出现重大安全隐患。
水利部农村水利水电司司长陈明忠表示，目前有农村供水工程建设任务的县复工率近90%。今年春灌工作总体平稳有序，已有17个省份的157个大型灌区开始了春灌，灌溉面积4500多万亩，引水量58亿立方米。
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