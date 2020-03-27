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贵州有序推进复工复产

找准问题出实招 成立专班保用工（积极有序推进复工复产）

本报记者  苏  滨

2020年03月27日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　2月10日，贵州下发通知，要求部分企业尽快复工复产。在黔东南苗族侗族自治州三穗县，贵州鼎盛服饰有限公司总经理杨文龙犯了难，“从纺布到运动服装，公司基本是一条龙加工，用工量很大。受新冠肺炎疫情影响，许多工人一时半会儿回不来。”杨文龙有些急了，再这么拖下去，手头的订单可能要黄了。

　　事情很快有了转机。“根据统一安排，县政府成立了专班，奔赴企业详细了解复工复产的困难。”三穗县工信局负责人介绍，只有摸清底数，找准问题，才能精准施策，为企业复工复产排忧解难。为缓解用工难问题，县政府要求各乡镇挨家挨户统计外出务工情况，同时通过各种渠道发布用工信息。

　　“听亲戚说厂子在招工，活儿也很适合自己，周末还可以照顾家里，就想试试。”因为疫情的缘故，三穗县居民熊远利打消了外出打工的念头，决定跟其他人一起，坐上政府提供的包车到杨文龙的公司上班。当天她便领到了县政府发放的1200元务工补贴。随着工人不断增加，2月15日贵州鼎盛服饰有限公司正式复工复产。目前，像熊远利这样的到岗工人已有1049人，其中还包括169名贫困劳动力。在开足马力赶制订单的同时，也为脱贫攻坚添了把力。

　　“原材料提前储备了一个月的量，现在还有政府的帮助，按时完成订单应该不成问题。”杨文龙又掏出手机，“你看，这是最近刚签的大单，金额有1000多万元呢，再算上年前的，整个上半年是闲不住咯。”

　　不仅仅是贵州鼎盛服饰有限公司，疫情导致的用工紧张是许多企业面临的共性难题。为破解难题，铜仁市开展“留雁行动”，在组织外出务工返乡人员有序返岗的同时，大力开发市内岗位，引导群众就地就近就业。

　　“依托大数据和部门联动，我们很快就掌握了返乡农民工的就业信息，同时实时汇总更新全市各类企业的用工需求，点对点推送，减少中间环节，实现精准对接。”铜仁市就业局局长黄学勇介绍，“目前已解决3万多返乡农民工的市内就业，这只是‘留雁行动’的一部分，后续还会提供线上培训、创业帮扶等服务。”

　　位于铜仁市万山区的鸿鑫医疗器械科技有限公司，原计划春节放假，但疫情来得突然，他们加班加点生产消毒液、N95口罩等防护物资。尽管如此，起初的一段时间，产能怎么也跟不上。“市里专门派来6名干部驻厂帮扶，协助采购设备，还通过‘留雁行动’解决了60多人的用工缺口，现在一天能生产30吨消毒液、3万个N95口罩，产能翻了好几番。”总经理段超说，“现在省内部分学校已经开学，这些防护物资需求量会更大，我们会全力做好供应。”

　　在解决用工问题的同时，贵州还围绕减免税费、缓缴或减免社保费、提供低息贷款等出台相关举措，扎实保障企业复工复产。有了政府帮助、政策支持，贵州企业已经按下复工复产“快进键”。截至目前，全省4113家规模以上工业企业复工率达100%；903家省级以上农业龙头企业复工率达100%；1963个在建重大工程项目复工率达100%；累计新开工省重大项目417个，完成投资865亿元。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月27日 04 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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