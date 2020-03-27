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统筹抓好疫情防控和复工复产

本报评论员

2020年03月27日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　当前，各地复工复产按下“快进键”，人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通的状态正在“重启”，我国发展的内生动力正不断释放。神州大地，春意盎然，生机勃发。

　　这一态势，是全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的生动呈现。但要清醒看到，在国内外疫情形势依然复杂严峻的情况下，统筹好疫情防控和复工复产，是一个很大的挑战。在这里，把疫情防控做实做细做到位，是积极有序推动复工复产的前置条件。

　　新冠病毒具有传染性强、防控难度大的特点。现在，湖北和武汉医疗救治、社区防控和后续工作任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来疫情反弹风险依然存在，特别是国际疫情快速蔓延带来的输入性风险显著增加。当此之际，我们必须全面科学研判国内外疫情变化，充分认识疫情形势的复杂严峻性，决不可掉以轻心。要对疫情时刻保持如履薄冰的谨慎、见叶知秋的敏锐，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，做到慎终如始、严密防范，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，决不能让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。

　　统筹抓好疫情防控和复工复产，关键是在“统筹”上下功夫、在“精准”上做文章。要加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，落实好“外防输入、内防反弹”的防控策略，进一步完善应急和常态化防控结合的措施与机制，做好境内疫情精准防控，抓紧抓实抓细防范跨境输入输出措施，在科学精准防控同时积极有序推动复工复产。要巩固武汉市和湖北省疫情防控阶段性重要成果，最大限度提高治愈率、降低病亡率，加强治愈患者跟踪随访和健康管理。公共卫生团队下沉社区，查清每一例新增确诊、疑似病例和无症状感染者来源，并做好医学管理，找出防控的关键点、薄弱点和隐患点。各地要落实落地防范疫情反弹的各项防控措施，充分发挥医疗机构发热门诊预检分诊、不明原因肺炎监测报告“两张网”作用，总结推广各地在复工复产中的有效防控经验，做好健康监测和巡查，一旦发现病例，立即对可能传播的人群和场所实施精准管控，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。要坚持实事求是，及时公开透明发布信息，决不允许瞒报漏报。企事业单位要根据当地防控要求做好健康监测、员工防护，做好工作场所通风、清洁消毒等工作。要坚决落实外防输入各项措施，完善数据共享、信息通报和入境人员核查机制，航空运输、口岸检疫、目的地送达、社区防控要无缝衔接、形成闭环。“细节决定成败”，弹好钢琴、防止顾此失彼，力戒形式主义、官僚主义，我们就能以疫情防控的科学精准，确保复工复产的有序高效。

　　在确保疫情防控到位的前提下，积极有序推进复工复产，恢复生产生活秩序，关系到全面打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，关系到实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，也关系到我国对外开放和世界经济稳定。我们要磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，在统筹推进疫情防控和经济社会发展中再创佳绩。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月27日 04 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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