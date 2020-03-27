3月14日起，中办国办复工复产调研黑龙江组深入黑龙江省多个地市，展开调研指导。

“资金是否紧张？”“原料供应能不能跟上？”“防控物资是否充足？”通过与40多家企业面对面交流，与10多位个体工商户视频连线，调研组一路上不断了解难题，帮忙协调解决。

早在2月5日，哈尔滨市平房区就成立了由45名一线招商人员组成的“驻厂员”队伍，24小时服务复工复产企业。同时，针对防控能力较弱的47家50人以下的中小企业，专门组成队伍逐一走访指导、协助企业完成开复工备案。

“一开始，我们的很多配套企业不属于省里重点开工复工的四类企业，无法和我们同步复工。”中国航发哈尔滨东安发动机有限公司董事长贾大风回忆说，“当时可急坏了我们。”了解到这一情况，平房区通过“一企一策”灵活应对，决定让东安公司列出上下游配套企业清单。“我们列出9家企业，政府再一家家指导、监管、服务，帮他们在安全防疫的同时，有序复工复产。”贾大风介绍，集团还将自身的复工复产标准规范复制给这些企业，提供资金和物资上的支持。目前，东安公司复工率已达98%，“我们非常有信心在第一季度完成收入同比增长20%。”

截至3月19日，平房区全区211家规模以上工业企业开复工率达到97.6%，达产率已从2月初的不足20%提升到85%左右。

3月17日，调研组来到大庆油田展开调研。“上午8点碰头会，下午4点小组会。”大庆油田防控新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任孙英杰向调研组介绍。大庆油田严格执行“日报告、零报告”制度，一人一策、一人一档，专人负责、专人跟踪。在生产作业现场，划定管理单元，网格化管理。同时，按照“谁用工、谁管理、谁负责”要求，建立外雇人员领导负责制，进行闭环式管理。

“防疫初期，我们每日在岗人数超过5万人，但最初物资库里的口罩储备都不足7000个。”虽然当时形势紧迫，但孙英杰并不慌张。2月初，仅用一周时间，大庆油田就完成了4家劳保生产厂的改造，“通过手工生产与新建口罩生产线‘两条腿走路’，我们现在基本自给自足。”孙英杰自豪地说。

在内蒙古自治区的草原深处，大庆油田呼伦贝尔分公司贝中作业区随处可见返岗工人。面对突如其来的疫情，为保证生产运行平稳，避免乘火车换班带来的疫情隐患，该分公司的121名干部员工主动放弃调休。今年前两个月，呼伦贝尔分公司生产原油66685吨，较计划超产3756吨。目前，大庆油田各单位及部门复工率达98%。

“组织领导有力，行动举措有力，政策落实有力，党建引领有力。”对于黑龙江的复工复产，调研组这样总结。截至3月19日，黑龙江省工业企业复工复产诉求平台和紧急事项受理热线已协调解决企业各类诉求1486项，办结率达到95.2%，全省3501家规模以上工业企业复工率达到94.7%。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 04 版）

(责编：庄红韬、杨曦)