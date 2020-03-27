100亿元人民币央行票据在港成功发行

本报北京3月26日电 （记者徐佩玉）3月26日，中国人民银行在香港成功发行100亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.19%。
在近期全球金融市场波动加大的背景下，此次香港人民币央行票据发行仍受到了境外投资者的广泛欢迎。包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、央行、基金等机构投资者和多个国际金融组织踊跃参与认购，投标总量超过350亿元，是发行量的3.5倍。中国人民银行方面表示，这表明人民币资产对境外投资者具有较强吸引力，也体现了全球投资者看好中国经济的信心。
中国人民银行表示，香港人民币央行票据的稳定持续发行有利于丰富香港市场高信用等级人民币投资产品系列和人民币流动性管理工具，满足离岸市场投资者需求，完善离岸人民币收益率曲线，促进离岸人民币货币市场发展以及带动其他发行主体在离岸市场发行人民币债券，推动人民币国际化。
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