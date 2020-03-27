海门税务：确保各项帮扶政策及时落地 助力企业复工复产

春日，江苏铁锚工具有限公司车间里，数控化机床作业不停，车间外一辆辆集装箱卡车“整装待发”，一派热火朝天的景象。

国家税务总局海门市税务局“百名税干上前线，助力抗疫送春风”活动正在如火如荼进行，铁锚工具是一家受帮服企业，作为一家主要生产双重角向磨光机、切割机等机电产品的对外出口民营企业，现有职工986人，年生产电动工具500万套，年产值5亿元，产品主要出口欧美国家。

“今年以来，公司共完成销售9130万元。目前公司在手订单量比较多，但是欧洲疫情日趋严重，作为重要的销售市场，欧洲合作伙伴也面临困境，货物结算较迟，公司资金压力还是很大的。”周海春坦言到。

海门税务党员战“疫”突击队得知消息后，开展便民春风行动，第一时间与企业联系，一方面，给企业送上疫情防控期间出口退税的税收优惠政策，详细讲解了政策适用的范围和办理途径，另一方面，为企业定制了“非接触式”办税专项联络员机制，开设政策兑现绿色通道，加快出口退税办理效率，确保各项帮扶政策及时落地。海门税务党员战“疫”突击队也积极和地方政府沟通联络，利用网络信息化平台，帮助发布招工启事，积极争取稳岗补贴等措施，解决企业用工难问题。

“税务局的服务太给力了，我们企业现在复工率达到了90%，公司产能得到大幅提升。”周海春说到，“疫情期间各项税收优惠政策给了我们很大的信心，截止目前，我们公司出口退税345万元，出口退税款一般3天就能到账，这可都是实实在在的真金白银，为税收政策和税收服务点赞。”（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)