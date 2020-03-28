农业丰收打下好基础（锐财经·一手抓防疫  一手促发展（35））

近日，江西省上饶市万年县120名农技人员走进田间地头、农机作业现场，及时将政策信息、育秧管理、农机维修、测土配方、病虫防治等系列服务送到农民手中，做到防疫春耕两不误，确保全县春季农业生产顺利开展。图为3月27日，农技人员在该县陈营镇聂家村龙祥农民专业合作社育秧中心讲解秧苗管理注意事项。

徐声高摄（人民视觉）

眼下，从南到北，田间地头正值一片忙碌。春耕春播已经陆续展开；夏粮收获正在抓紧奋战；冬春蔬菜进入生产尾声，夏季蔬菜也开始移栽定植……农业生产进展如何？供应是否有保障？3月27日，农业农村部相关负责人介绍了最新情况。

夏粮力争产量稳定

夏粮是全年粮食生产的第一季，夏粮产量占全年粮食生产超过1/5，夺取夏粮丰收对粮食的稳产保供、提振全社会信心至关重要。据了解，夏粮的主体是冬小麦，目前北方的冬小麦已经开始起身拔节，江淮地区开始孕穗，西南地区正在灌浆。

“从今年调度的情况来看，小麦的面积基本稳定，越冬期气候条件总体有利，加上春季田管比较到位，目前小麦的苗情长势好于上年也好于常年。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华说，“总的来说，今年夏粮情况可以概括为四句话：土壤墒情充足，苗情总体较好，丰收很有基础，田管切勿放松。”

现在距离夏粮收获大概还有70天左右的时间，从气象条件来看，夺取夏粮丰收还要过“倒春寒”、倒伏等关口。3月初，农业农村部启动实施“奋战100天夺夏粮丰收行动”，组织各地立足抗灾夺丰收。从农民技术指导培训到植保无人机等高科技助力，各地正为夏粮丰收做足准备。

据了解，今年夏粮丰收要力争实现三个目标。一是产量总体稳定，依靠科技提高单产，力争产量基本稳定在上年水平；二是灾害损失可控，气象灾害损失率控制在5%左右，重大病虫危害损失率控制在5%以内；三是产品质量提升，优质专用小麦比例提高2个百分点以上。

春耕春播进展顺利

抢抓春耕，不误农时，目前全国春耕春播也正顺利进行着。刘莉华介绍，截至3月26日，全国春播粮食7480多万亩，完成意向种植的8%，进度同比快了0.6个百分点。早稻育秧已近七成，栽插1600多万亩，育秧进度快了1.6个百分点，栽插进度快2.9个百分点。

农业农村部种植业管理司司长潘文博此前介绍，今年春播粮食面积大约在9亿亩左右，占全年粮食面积一半以上，按时保质地完成春播任务，对全年粮食生产很关键。目前，春耕保障各方面工作也正在进行，确保春耕生产开好局、起好步。

保障农资需求——3月初，362家重点种子企业复工率达到92%，1400多家农药企业已经复工70%，特别是急需的春管小麦、油菜用药企业的复工率达到92%。“从目前情况看，满足春耕备耕农资的需求是有保障的。”潘文博表示。

做好春灌工作——到目前，17个省157个大型灌区已开始春灌，灌溉面积已经到了4500多万亩，引水量也达到了58亿立方米。“其他地区也在陆续按照春灌种植的需要做好春灌计划、春灌准备，今年春灌总体上是有保障的。”水利部农村水利水电司司长陈明忠说。

落实防灾减灾——“农业生产的过程，实际上就是防灾减灾，与自然界博弈的过程。”刘莉华说，年初，农业农村部就制订印发了科学应对气象灾害的预案，当前重点是加强分类指导，确保高质量高标准完成春播任务，赢得全年粮食丰收的主动权。

蔬菜供应总体充足

近期部分蔬菜价格有起伏，有人担心是不是供应紧张？当前蔬菜生产情况怎么样？

刘莉华说，蔬菜的生育期普遍比较短，容易受天气影响，生产的季节性也很强。往年3-4月份是冬春蔬菜与夏季蔬菜倒茬的季节，冬春蔬菜进入生产尾声，夏季蔬菜刚刚移栽定植，还不能大量采摘，会有一段时间蔬菜的上市量减少，部分品种会出现阶段性的价格上涨，这是正常的季节性、规律性波动。

为“菜篮子”产品保供，农业农村部门采取了一系列措施。包括扩大蔬菜生产，指导各地因地制宜扩种速生叶菜，千方百计增加产量；促进产销衔接，及时解决“菜篮子”产品和农业生产资料运输受阻、交通不畅等问题，促进产品顺畅销售等。

从整体来看，目前，全国生活必需品市场供应总体充裕，价格稳中有降。据商务部监测，3月25日，百家大型农副产品批发市场粮食批发价格与2月底基本持平，食用油批发价格下降0.3%；猪肉、牛肉、羊肉批发价格分别下降2.6%、1.1%和1.8%；白条鸡、鸡蛋价格分别下降1.7%和4.0%；30种蔬菜批发均价下降15.6%。

“春季，蔬菜每天都有播种，每天都有采收。”刘莉华说，据农业农村部农情调度，截至3月26日，全国在田蔬菜面积5600多万亩，本周新增蔬菜面积680多万亩，采收蔬菜780多万吨。随着天气回暖，蔬菜生产逐渐进入旺季，产量还会稳步上升，供应量总体是充足的。

(责编：岳弘彬)