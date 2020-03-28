近来，河北省石家庄市栾城区在全力做好疫情防控的基础上，全区规模以上工业企业全部复工复产。图为在栾城区装备制造基地河北电机股份有限公司车间里，工人们正在制作电机线圈。

李明发摄（人民视觉）

3月27日，国家统计局发布了工业企业利润数据。最新数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额4107.0亿元，同比下降38.3%。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额1465.4亿元，同比下降32.9%；股份制企业实现利润总额3158.8亿元，下降33.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额796.3亿元，下降53.6%；私营企业实现利润总额1208.3亿元，下降36.6%。

国家统计局工业司副司长张卫华表示，1—2月份全国规模以上工业企业利润明显下降，有多方面原因：

一是工业生产销售显著下降。为有效防控疫情蔓延，今年全国春节假期延长3天，20多个地区推迟10天开工复产，企业正常生产时间普遍大幅压缩，同时2月份复工复产企业受各种因素制约，生产水平尚未恢复正常，导致企业生产销售均出现明显下降。

二是成本费用上升挤压利润空间。疫情期间企业复工复产未恢复正常，但用工、折旧等成本及各项费用刚性支出不减，同时防疫成本却在增加。1—2月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本费用为94.19元，同比增加0.85元。

三是工业品价格下降。1—2月份，工业生产者出厂价格同比下降0.2%。重点支柱行业产品出厂价格不同程度下降，如化工下降4.3%、煤炭开采下降4.1%、电子下降2.2%、电力下降0.9%、汽车下降0.6%。

四是绝大多数行业利润下降。1—2月份，41个工业大类行业中，37个行业利润下降，其中，电子、汽车、电气机械、化工等重点行业利润分别下降87.0%、79.6%、68.2%和66.4%。

“同时应当看到，虽然规模以上工业企业利润总体明显下降，但部分连续生产行业以及民生保障行业利润仍然保持增长态势。1—2月份，烟草、有色、油气开采、农副食品加工行业利润同比分别增长31.5%、28.3%、23.7%和2.2%。此外，医药行业利润同比下降10.9%，降幅明显小于全部规模以上工业。”张卫华说。

张卫华进一步指出，当前，国内疫情已得到有效控制，复工复产达产进度逐日加快，经济社会秩序正在有序恢复。下阶段，随着全国上下继续深入贯彻党中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，企业复工复产进程加快，疫情造成的短期冲击将逐步缓解，工业企业效益状况将得到有效改善。

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