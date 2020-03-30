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人身险发展，好戏在后头（财经观）

涵  铭

2020年03月30日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　无论是从改革进程、监管环境，还是从行业发展规律来看，人身险行业都将迎来新的发展机遇。未来唯有持续改革、不断突破，才能真正发挥其安定人们生活、增进社会福利的作用

　　

　　在人身险行业，每年10月至次年2月是各家公司出业绩的时段，其间保费收入可占全年一半左右。然而，今年受新冠肺炎疫情影响，1月份国内人身险原保费收入7503亿元，同比仅增长7.3%。

　　不过不打紧。梳理人身险业近两年的“大动作”，我们有理由相信，疫情过后，行业会迎来快速增长，好戏在后头。

　　何出此言？“火候”到了。

　　行业改革迈上新台阶。近年来，人身险行业市场化改革逐步深入，通过“产品端”约束、“资产端”倒逼，引导行业回归“保险姓保”本源，追求有价值、有温度的发展。保险公司改善经营结构，逐渐摆脱以往只看规模不看质量的发展模式，把更多精力用于开发民众需要的保障型产品上来。近两年，占市场份额六成以上的上市险企保障型业务年增速大多保持在20%以上，有的甚至超过60%。那些率先进行业务结构调整、动能转换的公司，在经历增长放缓的“阵痛”后，大步走上量质并优、后劲更足的高质量发展之路。与此同时，随着合资寿险公司外资股比限制取消，外资公司将在长期保障类产品和高端医疗险市场更充分地发挥“鲇鱼效应”，推动形成中外资保险企业竞相发力的局面。

　　监管治理日益强化。保险是较为复杂的金融产品，供需双方往往信息不对称。因此，要通过行之有效的监管保护消费者合法权益不受侵害。去年以来，监管部门接连出台文件，细化重大疾病保险定义，规范意外险手续费、理赔标准，明确健康险“消费型”险种定位和费率动态调整机制，强化人身保险精算监管，明确分红险红利分配等，建立起更加完善、有序、透明的人身险市场运行监管框架，从精算定价、产品条款到营销规范，修补以往的监管短板和盲区，进一步筑牢了行业发展根基。

　　目前我国人均GDP已突破1万美元大关，国际保险业发展历程表明，迈上这个台阶后，居民对保险业的潜在需求将会全面迸发。中共中央、国务院近日印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，进一步明确了商业保险在建设医疗保障制度体系中的作用，要求丰富健康保险产品供给，用足用好商业健康保险个人所得税优惠政策，研究扩大产品范围，成为国家医保改革的重要抓手。人身险行业迎来更为广阔的发展空间。

　　不过，在迎接新机遇、新舞台的同时，也要关注可能面临的风险和挑战。比如，人口老龄化程度不断加深，人身险业既拥有延伸产业链、打造“保险+健康医疗”生态圈的机遇，也要面对医疗开支增加、寿险给付金期限拉长的挑战；大数据、区块链、人工智能等新技术，为行业精准定价、成本管理、营销创新提供了技术支持，但同时也考验着保险公司的信息安全管理、获客合法规范等。此外，一大批互助机构利用流量优势抢占重疾、意外和医疗险市场，这也提醒人身险业必须勤勉奋进、精耕细作，为消费者提供更好的产品与服务。

　　经历此次疫情，人们对商业保险在公共卫生治理体系中的作用有了新的期待，人身险行业唯有持续改革、不断突破，才能真正发挥其安定人们生活、增进社会福利的作用。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月30日 18 版）
(责编：曹昆)
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