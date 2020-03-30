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人员返岗多 物流更顺畅（来自疫情防控一线的报道）

——探访武汉快递业复工

本报记者  贺广华  侯琳良  范昊天

2020年03月30日08:16  来源：人民网－人民日报
 

　　推动快递企业复工复产，既能为疫情防控提供有力支撑，又能满足民生需要，推动经济发展。4月8日起，武汉市将全面解除离汉离鄂交通管制，快递业如何实现科学有序复工？记者一行来到湖北顺丰速运有限公司实地探访。

　　武汉临空港经济技术开发区，向北18公里是武汉天河国际机场，向东7公里是汉口火车站，区位优势明显，物流企业众多。顺丰速运武汉吴家山中转场偌大的仓库大厅内，货物并未堆积如山。

　　“每天下午2点半之前，需要派送的货物一般都转运走了，以确保当天送达省内目的地。”湖北顺丰速运有限公司总经理潘韦介绍，疫情期间，顺丰速运一直坚守运营，承揽了武汉市六成快递业务，眼下正开足马力全面复工。

　　进入分拣作业区，10多条快递流水线正全速运转，每条流水线上都有专人对快递进行喷洒消毒，保证包裹干干净净运进来，干干净净送出去。

　　“最近网购的人很多，这两天比之前更忙了。”工作人员成石燕戴着口罩、手套在流水线上扫码过秤。她大年初七回到岗位，一开始经手的主要是发往各医院的医疗物资，最多时一天要称1700多件货。“这段时间，大部分快递是生活物资和日用品。”

　　目前，吴家山中转场日均处理量75万件，春节期间最高峰日处理92万件。

　　随后记者来到顺丰速运的武广营业点。大厅里，几名快递小哥正在清点当天剩余的快递。

　　32岁的快递员肖霖是一名党员，专门负责给医院送件。“我们网点春节期间只有6个人上工，每个人都是‘以一当十’。现在同事们陆续返工，网点增加到40多人，工作压力小多了。”肖霖说。

　　“快递业复工，关键是人员到岗。”潘韦介绍，2月以来，公司相继推出“春季招聘”“留在湖北”等多项招聘计划，3月19日起又开通了省内其他地市到武汉的员工返岗专车。截至目前，顺丰速运武汉城区到岗5396人，到岗率达88%。

　　目前在武汉，圆通、申通、苏宁（天天）、德邦等企业分拨中心已开始恢复营运，全国网点也可揽收武汉方向快件。“这意味着武汉的电商以及设在武汉的电商仓库可以向全国发货，武汉市民网购更方便了。”武汉市邮政管理局办公室主任张雅雯说，目前武汉市上岗快递员人数从春节前夕的5000多人增加至3万多人，全市快递行业复工率已达80.21%。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月30日 01 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
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