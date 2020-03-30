多家公司航班转场大兴机场

本报北京3月29日电 （记者赵展慧）29日上午，厦门航空一架航班平稳起飞，拉开北京大兴机场2020年转场序幕，多家航空公司航班将陆续转场至大兴机场运营。

根据计划，在3月29日、4月12日、4月26日三个时间节点，南航、东航、厦航、重庆航、东海航将分三批转场至大兴机场，也就是各航空公司陆续将在首都机场运营的部分或全部航班转至大兴机场运营。其中，3月29日，厦航、重庆航、东海航三家航空公司在首都机场运营的全部航班转至大兴机场。东航部分航班由首都机场转至大兴机场。4月12日，南航在首都机场运营的部分航班转至大兴机场。4月26日，东航再次将部分航班由首都机场转至大兴机场。

当前，疫情防控工作进入关键时期，大兴机场强化措施，全力做好转场期间疫情防控工作。旅客区域消毒频次每日5次，航班运行期间人均新风量为国家标准的10倍以上。32条测温通道，全覆盖进出港旅客。自1月23日启动旅客测温，截至3月29日累计检测旅客近80万人次。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 02 版）

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