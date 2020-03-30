人民网>>财经

“共享用工”，未来可期（微观）

——抗疫细节中的发展潜能④

何  娟

2020年03月30日08:17  来源：人民网－人民日报
 

　　掌勺的做起了生鲜分拣，房地产销售送起了快递，酒店领班成为日化厂工人……疫情期间，不少劳动者来了一次“跨界”尝试，让“共享员工”成为网络热词。

　　疫情突如其来，很多线上销售平台订单剧增、人手紧缺；与此同时，一些线下商户暂时歇业、员工“闲置”，企业人力成本增加。为此，某生鲜电商与餐饮、酒店、影院等行业的数十家企业进行合作，通过借调员工缓解用工压力。这种企业之间以借用或外派的方式实现劳动力调剂的“共享用工”模式，为遭遇类似困境的企业提供了思路。目前，该模式已在零售业、物流业、制造业等多个行业应用，并从一线城市向二、三线城市扩展。

　　疫情期间，“共享用工”帮助人力成本压力大的企业渡过难关，也为人手不足的企业解了燃眉之急。通过人力资源的再分配，实现了企业、员工的双赢，发挥了保障民生、促进生产、提升劳动力技能水平、提高人力资源配置效率等作用，可谓一举多得。时下，各地正在有序推进复工复产，面对人员流动受限、返岗时间推后导致的部分劳动力“闲置”与复工存在用工缺口的矛盾，妥善应对劳动力市场的供需不平衡现象，“共享用工”仍大有可为。

　　“共享用工”这一“权宜之计”能否成为“长久之策”，引发热议。有人认为这只是特殊时期企业“抱团取暖”的临时措施，也有人认为这将推动人力资源供给领域的变革。客观来看，疫情结束后，一对一借调员工很难同时满足合作双方的用工需求。但正如一些业内人士所说，“共享用工”从广义上说就是一个人为多家单位服务。针对劳动力短缺问题以及企业非必要岗位、阶段性人才需求，“共享员工”仍然具有一定的发展空间。对于具备跨行业工作能力的劳动者，不妨给予更大的空间，使他们能够更加弹性地安排工作、创造更多财富。

　　推动“共享用工”模式行稳致远，需要及时解决实践中存在的问题。以“共享用工”涉及的法律问题为例，相关部门已明确，原用人单位与“共享员工”的劳动关系不变更，并应保障劳动者的工资报酬、社会保险等权益。但针对员工给企业造成损失谁赔付、出现工伤谁负责等潜在争议，以及员工、原单位与合作单位之间的权责利关系，仍有待从制度层面予以厘清，让“共享用工”在合法合规的前提下健康发展。

　　面对经济社会发展的客观需求，灵活用工带来的劳动力互助、技能互补、智慧共享等优势，为不少企业提供了助力。推动这一新生事物健康成长，也将不断提高劳动力市场的灵活度和就业市场的稳定性，助力中国经济行稳致远。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月30日 05 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved