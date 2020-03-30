外汇局：我国外债规模合理 结构持续优化

国家外汇管理局日前公布了我国最新外债数据。截至2019年末，我国全口径外债余额20573亿美元，较2018年末增长745亿美元，增幅3.8%。国家外汇管理局相关部门负责人表示，当前外债规模合理，结构持续优化，外债余额的增长符合我国经济发展以及持续扩大开放的进程。与此同时，外债主要指标均在国际公认的安全线内，我国外债风险总体可控。

2019年一至四季度，我国外债环比变化分别为0.3%、1.3%、1.7%、0.4%，增速放缓。其中，中长期外债余额增长1584亿美元，增幅23%；短期外债余额下降838亿美元，降幅7%。在外债增速逐步放缓的同时，我国外债的结构也在持续优化。

外汇局有关部门负责人表示，整体来看，外债余额的增长符合我国经济发展以及持续扩大开放的进程。一方面，我国经济持续健康的发展，国内的微观主体更加充分利用两个市场两种资源，导致了对外举债的增加；另一方面，中国这些年加快了资本市场的开放，特别是债券市场对外开放，2016年允许境外机构进入银行间债券市场，2017年推出了北上的债券通业务，这些年人民币的债券纳入国际债券指数，也得到了国外投资者的认可。

多项重要指标显示，我国外债风险总体可控。根据世界银行2020年1月公布最新数据，2019年三季度，我国外债余额居世界第13位。美国、英国、日本外债分别是我国的10、4、2倍，相较于同等经济规模国家，我国外债绝对规模并不大。与此同时，2019年末，我国外债负债率为14%、债务率为78%、偿债率为6.7%、短期外债与外汇储备的比例为39%，均在国际公认的安全线内，远低于发达国家和新兴国家整体水平。（记者张莫 向家莹）

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