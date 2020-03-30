科技部与财政部开展“百城百园”行动

3月27日，科技部网站公布《科技部办公厅 财政部办公厅关于开展“百城百园”行动的通知》（以下简称《通知》），为加快推动一批先进适用重大科技成果在地方落地转化，科技部、财政部共同开展“科技抗疫—先进技术推广应用‘百城百园’行动”（以下简称“百城百园”行动）。

据悉，“百城百园”行动实施周期为2020—2021年。省级科技、财政部门组织和遴选100个左右国家创新型城市（县市）和100个左右国家高新区等科技园区开展行动。其中，每个省、自治区、直辖市选择城市和园区各不超过3个，湖北省不限制数量，每个计划单列市、新疆生产建设兵团选择城市和园区各1个。

《通知》提出四方面实施内容：

——开展“百城”先进技术成果推广应用。以国家创新型城市（县市）为实施主体，把技术推广和应用示范与复工复产、扩大内需结合起来，聚焦疫情防控、智慧城市（社区）、卫生健康等主题，按照“一城一主题”原则凝练行动任务，发挥科技、财政等部门作用，快速推广应用一批技术成果、技术工艺包及科技赋能典型案例，提供城市开展主题建设的系统性技术解决方案，支撑和服务地方疫情防控与创新发展。

——开展“百园”先进技术成果推广应用。以国家高新区等科技园区为实施主体，重点在生物技术、未来食品、医疗装备、5G网络、人工智能、工业互联网等新兴产业领域，按照“一园一产业”原则明确产业创新发展任务，发挥科技园区管委会的组织优势，积极对接国家科技重大专项、国家重点研发计划重大成果及科研团队，推动企业积极承接和转化先进适用科技成果，围绕产业链快速应用一批先进科技成果和创新解决方案。

——做好先进技术成果信息共享与服务工作。科技部将进一步加强“科技抗疫——先进科技成果信息共享服务平台”建设，科学筛选和发布国家科技计划、地方科技计划等科技成果及新应用场景典型案例。省级科技主管部门要及时梳理“百城百园”行动实施中的重大技术需求，引导“百城百园”积极应用成果平台发布的先进技术。

——切实提升科技成果转化服务能力。各地要引导专业化技术转移机构、新型研发机构等为“百城百园”行动发挥中试熟化、技术咨询等支撑作用。支持科技成果直通车“百城百园”专场路演等活动，提升“百城百园”行动整体效能。（记者刘垠）

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