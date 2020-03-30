“人民红@新国品——中国优秀品牌建设案例”征集报道活动启动

人民网北京3月30日电 （记者罗知之）品牌是企业与国家竞争力的综合体现，代表着供需结构的升级方向，蕴藏着中国经济迈向高质量发展的密码。3月30日，由人民网发起的“人民红@新国品——中国优秀品牌建设案例”征集报道活动正式启动，报名通道也同步开启（报名通道见文尾）。

党和国家高度重视品牌建设与发展。习近平总书记提出的“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”重要论断，为把我国建设成品牌强国指明了现实路径。近日，国家发改委等二十三部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出要加强自主品牌建设，深入实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，塑造中国品牌形象，提高自主品牌知名度和影响力，扩大自主品牌消费。

在我国推动经济社会高质量发展、全面建成小康社会的关键阶段，积极推进品牌建设，发挥品牌引领作用，有利于激发企业创新创造活力，提高供给体系的质量和效率，实现全球价值链升级；有利于引领消费，加速形成强大国内市场，满足人民美好生活需求；有利于促进企业诚实守信，强化企业社会责任，实现更公平、公正、可持续的发展。

为此，人民网特开启“人民红@新国品——中国优秀品牌建设案例”征集报道活动。

“人民红@新国品”是指受人民喜爱，能代表当今中国制造、中国科技、中国服务等行业和领域的优秀国民品牌。凡注册地在中国，商标和核心技术的知识产权属于中国，产品、技术或服务传承工匠精神、传递中国自信，与人民群众形成紧密情感连接和价值认同的企业，均可报名。

为更好甄选中国品牌建设发展进程中涌现出的先锋和标杆，传播优秀企业品牌建设理念与智慧，人民网将组建专业的专家评审团队，对参与征集的企业从“创新力、传播力、影响力、成长力、社会责任感”等维度进行综合评判与筛选。

筛选后的“人民红@新国品”优秀品牌建设案例将在人民网全平台、全渠道进行全媒体报道，集中展示中国品牌发展的新成果、新形象。

附： 报名通道及征集表（点击下载）

(责编：罗知之、孙阳)