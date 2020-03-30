工信部：全力推动制造业产业链协同复工复产

人民网北京3月30日电 （记者车柯蒙）今日，国新办召开发布会，介绍制造业复工复产有关情况。“截至3月28日，全国规上工业企业平均开工率达到了98.6%，人员平均复岗率达到了89.9%。中小企业复工率已经达到了76%，3月份以来日均升幅在1个百分点以上。”工业和信息化部副部长辛国斌表示，有序推动制造业复工复产，事关经济社会稳定，工信部按照“以大带小、上下联动、内外互动”的思路，全力推动制造业产业链协同复工复产。

四方面推动制造业产业链协同复工复产

辛国斌介绍，3月13日，牵头组建了跨部门制造业产业链协同复工复产工作专班，在随后的时间里，先后召开了全国工信系统推动复工复产，重点省份、重点行业复工复产三个电视电话会议，总结推广地方和行业复工复产的有效做法，着重抓了四个方面的工作。

一是聚焦重点行业，抓产能释放。以防疫物资、生活必需品、公用事业、春耕备耕、外资外贸、高技术产业等行业为重点，提高复工复产整体效益和水平。

二是聚焦龙头企业，抓产业链协同。在前期推动51家大型龙头企业和7300余家核心配套企业复工复产的基础上，我们又分两批梳理了41家龙头企业、379家核心配套企业作为工信部直接日调度的重点企业，目前已基本恢复去年同期的生产水平。92家龙头企业共带动上下游40余万家中小企业复工复产。

三是聚焦中小企业，抓纾困解难，工信部联合民政部印发了《关于推动开展志愿服务促进中小企业发展的指导意见》，发挥社会各方力量助力中小企业复工复产。实施中小企业数字化赋能专项行动，助力企业上云用云、转型升级和动能转换。

四是聚焦重点地区，抓基本面稳定。在重点抓好工业大省复工复产的同时，工信部专题研究湖北复工复产并部署各项支持举措，重点解决供应链不畅等实际问题。目前湖北规上工业企业平均开工率超过了95%，人员平均复岗率约为70%。总体看，全国工业基本面初步实现了稳定。

有韧性 有活力 工业经济稳步恢复

“疫情对我国工业经济的负面影响持续显现，产业链循环严重受阻，企业生产经营受到较大冲击，主要指标波动超出预期。前两个月，规模以上工业增加值同比下降13.5%，实现利润同比下降38.3%，企业亏损面达到36.4%。在41个大类工业行业中有30个行业工业增加值降幅达到两位数，中小企业、劳动密集型行业受冲击影响较大。”辛国斌表示。

据介绍，随着全国复工复产工作有序推进，工业经济呈现出稳步恢复的态势。截至3月28日，全国规模以上工业企业平均开工率和复岗率分别达到98.6%和89.9%。广东、江苏、浙江、山东、福建等工业大省已基本全部开工。在一些龙头企业带动下，大量中小微企业加快推进复工复产，目前中小企业开工率已经超过70%。

从工信部调研情况看，多数地方反映，3月份工业经济运行情况明显好于前两个月，一些行业产能利用率稳步回升。3月中旬，国家电网旬日均发电量同比下降2.9%，降幅比2月下旬收窄5.6个百分点。

同时，据相关行业协会调查，机械行业开工率达到93%，已开工企业员工返岗率达到84%；轻工、纺织行业重点企业开工率分别达到90.6%和97.1%，复岗率达到91.2%和75.9%。防疫物资、生活必需品、农资产品生产保持较快增长态势；化肥等农资企业复工复产形势较好，有力保障了春耕生产。食品等生活必需品行业基本稳定，医用防护服、口罩等疫情防控相关行业生产强劲增长；部分高技术产品逆势增长，智能手表、智能手环等消费升级类产品以及半导体分立器件等高技术产品增速较高；大数据、云计算、物联网等新产业新业态保持快速发展态势。

不容忽视的是，3月以来，尽管在我国疫情逐步得到遏制，但海外疫情却意外呈现大流行态势，导致各疫情国家生产、消费萎缩，股市频繁震荡，各国贸易活动明显减少，全球经济衰退的风险在不断集聚。

我国经济已经深度融入全球产业链供应链，形成“你中有我、我中有你”的全球化格局，特别是与一些重点疫区相互依存度较高。国际疫情蔓延扩展，势必对我产业链、供应链以及外贸出口造成较大的冲击影响，对此不容小觑。

据海关统计，今年前两个月，我国货物贸易进出口同比下降9.6%，其中出口下降15.9%。随着国际疫情进一步扩散，我国外贸进出口形势可能还会进一步恶化，对此我们要密切跟踪形势的发展变化，并及早做好应对准备。我国将通过汽车、电子等重点产业链的固链强链，提升全球产业链供应链的稳定性，加大力度向国际市场供应原料药，坚定不移扩大开放、推进经济全球化，为世界经济稳定作出贡献，同时也将与各国一道齐心协力、团结合作，共同抗击疫情。

“总体来看，我国具备庞大的产业规模、完整的产业体系、巨大的内需市场、充足的政策空间和显著的制度优势，面对疫情冲击，我国经济展现出了应对复杂严峻局面的强大韧性与活力。总体看，疫情对我国工业经济的影响是阶段性的，是可控的，不会改变我们国家持续向好的基本趋势。”辛国斌说。

去堵点 除痛点 四方面推进制造业复工复产

辛国斌表示，虽然当前制造业复工复产呈现出有序推进、积极向好的态势，但是仍然面临着人流物流存在堵点，产业链复工复产不协同、企业经营压力大等诸多制约，特别是随着境外疫情加速蔓延，国际间人流、物流、资金流受阻，全球产业链、供应链动荡加剧，经济社会秩序在失衡，系统性风险上升。

下一步，工信部将顺应国际国内形势变化，加强与部门和地方的沟通对接，坚持问题导向，形成工作合力，努力保持工业经济运行在合理区间。

一是要发挥龙头企业牵引作用，持续梳理重点领域龙头企业及其产业链上下游未复工达产的核心配套企业名单，建立“一对一”精准对接机制，及时解决企业反映的实际困难，并动态调整、压茬推进，以此来带动产业链上下游中小企业的共同发展。

二是积极扩大有效需求，稳定汽车、轻纺、家电等传统消费，培育智慧健康养老、绿色产品等消费热点。支持发展远程医疗、在线教育等新业态新模式。加快重点项目开工建设，跟踪抓好重大项目落地。加快推进5G网络、数据中心等新型基础设施建设。

三是抓好已出台的财税、金融、社保等政策的“最后一公里”问题。继续清理政府部门和国有企业拖欠民营企业、中小企业账款，确保2020年底前无分歧欠款应清尽清。

四是深入开展产业链固链行动，维护国际供应链稳定，保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节产品的生产供应，特别是在做好国内物资保障基础上，支持企业加大国际市场急需的原料药、生活必需品、疫情防控物资的生产供应。

(责编：栗翘楚、孙阳)