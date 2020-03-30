工信部：电子信息行业平均复岗率已达95%

人民网北京3月30日电 （记者车柯蒙）“目前，电子信息行业平均复岗率已达95%，从重大项目进展顺利。”今日，国新办就制造业复工复产有关情况召开发布会，工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏介绍了电子类企业复工复产相关情况。
许科敏表示，电子信息产业具有产业链较长的特点，高度依赖供应链体系，产业链上下游企业需要协同复工复产，对此，工信部主要采取了三条措施:
一是为企业提供精准服务。与重点企业建立“早沟通—晚反馈”机制，通过电话、微信、视频会议，实时掌握第一手情况和企业诉求，针对性协调解决问题，提供精准服务。
二是推进跨区域、全产业链复工复产。建立跨区域每日协调沟通机制，实时指导地方各级主管部门解决企业复工问题，并逐一跟进落实。例如，部分地区成立省市区三级工作专班，在解决人员返岗问题方面，通过专列、大巴“点对点”接外地员工返岗，协调专业力量对隔离员工进行核酸检测，提供隔离缓冲宿舍。
三是协调解决防疫物资需求。帮助企业协调复工复产所急需的额温枪、全自动测温仪、口罩等防疫物资。同时，推动企业利用互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术手段保障复工复产。
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