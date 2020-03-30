原标题：县长当网红 快手助琼中战“疫”战“贫”

琼中黎族苗族自治县地处海南岛中部,五指山北麓。这里气候温和,雨水充足,土壤肥沃,农业是当地经济发展的重中之重。然而受疫情影响,当地农产品的流通受到了极大限制,农民辛苦耕作的农产品面临着滞销的困境。农业生产和经营是不少贫困家庭的主要收入来源,错过春耕时节,将严重影响这些家庭的脱贫。

为支持生鲜农产品“保稳供应”,实现战“疫”战”贫”皆不误,3月27日下午,自然资源部扶贫办、宣教中心、中国自然资源报社联合琼中各相关部门,以及快手、二更等公司共同举办的“县长助农鲜到鲜得”助农电商直播在快手直播间准时上线。

直播中,主持人同琼中副县长王安涛等三位嘉宾通过互动答疑、开箱抽奖等方式向网友们推介了琼中山鸡、山兰酒、母山咖啡、百花蜂蜜、水果木瓜、新伟茶等六种富有特色的农副产品,得到了网友的热烈追捧。

“这次直播活动一定会对琼中的农业发展带来非常重大的意义!”第一次担任“带货主播”的王安涛县长这样讲。果然,直播的预热视频播放量就突破了10万,总观看人数更是超过了80万。许多网友在踊跃买货的同时,还积极评论:“这个直播特别下饭!”“迫不及待地想吃琼中特产啦!”此次直播实现了线上线下,多个部门、多个公司、多个行业的联动,打通了琼中地区农副产品销售的“最后一公里”,为当地的战“贫”战“疫”提供了新的思路。

近期,以快手为代表的多个直播平台相继开启了“战疫助农”县长直播系列活动,不少的地方书记、县长走进直播间,销售家乡的优质农产品。在3月初的快手“携手助农”活动中, 11位县长、县领导连同11位快手达人进行6天的直播带货活动,共吸引了超过2100万人观看。活动累计销售数百吨果蔬生鲜产品,同步销售了泡椒、蜂蜜、咸鸭蛋、糍粑等超过20多种因疫情而滞销的农副产品,带动各地个体农户销售近百万单鲜农产,累计销售额突破2000多万元。

一时间书记、县长化身带货“网红”,瞬间走红网络,随之而来的是销售的火爆,县长们利用直播进行销售,突破了往日人们印象中严肃刻板的官员形象。这种反差带来的,不仅有更容易吸引网友关注的效果,同时也能让网友深切地感受到地方领导们的亲近与真诚,能够让大家愿意为滞销农产品的销售贡献自己的一份力。

一面薄薄的手机屏幕,一头连着贫困地区,一头连着广阔市场,成功开启战“疫”助农“新模式”,也为精准脱贫提供了新动力。下一步,快手将继续完善“县长+网红+新媒体”的电商直播模式,拓展线上线下全方位销售渠道,深度挖掘更多地区的优质产品和动人故事,售卖当地特色农产品,从而提升当地农产品的知名度,推动当地经济发展。

(责编：许维娜、夏晓伦)