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企业迎来复苏，直播开启线下实体新赛道

2020年03月30日22:18  来源：新华网
 
原标题：企业迎来复苏，直播开启线下实体新赛道

　　疫情为全社会按下暂停键的同时，也倒逼困境中的企业寻求破局之道。2020年伊始，突如其来的新冠肺炎让线下实体经济受到冲击，不少行业陷入停摆。互联网基础设施、物流体系建设等日趋完善，为企业开辟出一条线上破局之路。

　　最近，“云卖车”“云看房”云逛街”等云上商业形态收到很多关注，让商场导购、车企销售、田间老农等纷纷化身主播，登上荧幕。一台手机、一名主播，就可以让陈列在橱窗里的商品展现在消费者面前产生交易。相对容易落地的直播模式，成为传统企业获取线上流量的重要抓手。

　　湖南株洲王府井百货抖音直播一天，实现电商平台销售额240万+；杭州新时代家居广场直播4小时，引400万人云逛街……醒目的数字背后是直播对企业复工复产的实质性带动，这也让寒冬中的企业看到了希望之光。

　　平台齐发力，提供线上数字化营业新阵地

　　疫情爆发以来，互联网公司成为抗疫中不可忽视的身影，不仅为困难地区提供资金及物质帮助，还为成千上万困境中的传统企业提供线上发展机会。例如，抖音推出“宅家云逛街”项目，通过10亿直播流量扶持计划、小店入驻绿色通道、官方培训等专项政策，通过平台之力帮扶企业实现云端变现，促进整体经济的复苏。

　　不少商场纷纷加入这场“不打烊”的直播热潮中。株洲王府井百货商场相关负责人介绍，株洲王府井百货在疫情期间的每日下午6点打烊，商场关门后便开始在抖音直播，从19：00至凌晨6：00。

　　“我们充分利用了商场夜间的时间，并对抖音的夜间流量进行了巧妙运营。两者结合，充分提升了商场的坪效，白天是商场，晚上是有货又有直播的‘直播基地’。后续，这种模式将会持续，我们将在商场闲时进行直播。”株洲王府井百货商场相关负责人说。可见，通过直播带货，打破了商场的时空限制，为商场提供另一个空间的销售渠道。

　　卖场不打烊，直播打造线上营销新模式

　　哪里有流量，哪里就有生意机会。不能出门的限制进一步将线下流量推到线上。原本以线下为主阵地的商超、卖场开始加速数字化自救，纷纷进行直播试水。

　　新时代家居生活广场，是一家深耕杭州、辐射浙江的老牌家居卖场品牌。3月14日-15日，新时代在抖音用直播举办了一场家装节。对于新时代家居生活广场来说，这次线上直播尝试不仅重塑与消费者的沟通方式，还开创抖音线上直播卖货新模式。

　　数据显示，首日4个小时的直播，共吸引近400万的观众用户。参与直播的店铺也感受到新玩法带来的乐趣，两天带来的品牌曝光机会让原本行业内才知名的品牌变得“墙外”也香。

　　“直播是我们展品产品和品牌的全新方式，最近大家不方便出门，通过直播，我们可以让用户全方位感受到接近线下的购物体验。”不少新时代家居品牌的负责人说，“虽然直播还是和用户隔着一定距离，但是对于品牌营销而言，也无疑是一种十分高效的方式。”

　　这次疫情，对服装行业的冲击非常大，很多店铺面临库存、房租压力，活下去是首要问题。杭州四季青服装市场中，不少档口老板做起了直播生意，女装店店员变身主播，一台开抖音直播，一台开淘宝直播，开始“云”上卖衣服。杭州一家本土女装品牌的负责人介绍，半个多月的直播，除去给主播的佣金，她终于有现金给员工发工资了，买下一季面料的钱也有了。

　　不少江浙地区的房企在线下门店无法营业的情况下，也在抖音做起了线上直播。2月28日，浙江本地的多家房地产企业参与了抖音“拜托了我的房”系列直播， 2.1万人围观杭州即将开售的多个新盘，直播的曝光量超过200万，为后期的正式开盘蓄力。

　　直播无局限，“云逛街”将成为消费新常态

　　在疫情的催化下，直播的商业价值得到进一步印证，传统企业纷纷加速数字化转型，而通过直播衍生出的“云逛街”模式，或将成为未来消费新常态。

　　这一判断源自商场/品牌线上直播商品分享所拥有的天然优势。从零售人货场的角度来看：一，商场/品牌门店的导购普遍形象良好，口才和售货技巧不输线上主播，拥有天然直播潜质；二，商场和品牌专柜的官方背书大大增加了用户对产品的信任感；三，线下店铺的装修和场景是天然的线上直播间，主播在其中能给用户一种亲自逛街的感觉，让用户足不出户实现 “云逛街”。

　　与传统直播相比，这种“云逛街”模式，从长期来看，对商家和用户都是利好。

　　一方面，对于用户来说，特殊时期，无法在线下消费场景中被满足的消费需求，可以通过商场进行的线上直播实现，用户足不出户便可方便快捷的一览商超正品好货，享受线下专业导购的介绍服务，挑选自己心仪的商品，并得到低价优惠的商场货品。

　　另一方面，对于商超、卖场来说，“云逛街”突破了时间与空间的限制，将商场的黄金营业期延长，并借助直播平台的晚间流量高峰，扩大商场辐射半径，增加销售机会；在直播中，商家可以使用商品优惠券等多重功能，给用户带来趣味互动体验；此外，商家还能获取直播销售数据，全面掌握生意情况，并反哺营销决策，为未来优化营销策略提供多维依据。

　　虽然，疫情让大部分实体企业延期营业，但可以看到，通过抖音等线上直播平台，不少企业已纷纷实现破局，利用线上直播购买，线下物流的方式，重建起人货场的触点，找回市场信心。

(责编：冯粒、曹昆)
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