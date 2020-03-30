工厂复产复工 最短时间线上渠道恢复售卖

北京商报讯（记者石飞月）一场疫情，打破了线下实体店、线下工厂正常运转的节奏。为帮助各地中小企业，尤其是原产地工厂复产复工，3月27日，北京商报记者获悉，抖音直播近日推出“产业带商家扶持”计划。符合条件的商家可以获得小店“0门槛”开放、冷启动流量扶持等政策倾斜，在最短时间内通过线上渠道恢复售卖。
据介绍，计划特别开通了0粉丝开通“橱窗/直播带货”权限，并在4月30日之前给予平台技术服务费低至1%的优惠，降低了商家的开店门槛及成本。
相关负责人表示，疫情期间，不少线下产业受到了较大影响。希望通过线上渠道的支持，帮助更多商家及合作伙伴高效复工。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】