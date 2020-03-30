工厂复产复工 最短时间线上渠道恢复售卖

原标题：抖音推出“产业带商家扶持”计划

北京商报讯（记者石飞月）一场疫情，打破了线下实体店、线下工厂正常运转的节奏。为帮助各地中小企业，尤其是原产地工厂复产复工，3月27日，北京商报记者获悉，抖音直播近日推出“产业带商家扶持”计划。符合条件的商家可以获得小店“0门槛”开放、冷启动流量扶持等政策倾斜，在最短时间内通过线上渠道恢复售卖。

据介绍，计划特别开通了0粉丝开通“橱窗/直播带货”权限，并在4月30日之前给予平台技术服务费低至1%的优惠，降低了商家的开店门槛及成本。

相关负责人表示，疫情期间，不少线下产业受到了较大影响。希望通过线上渠道的支持，帮助更多商家及合作伙伴高效复工。

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